Nicole Kidman: infortunio durante la quarantena, i fan si allarmano

La star di Hollywood Nicole Kidman, in isolamento a Nashville insieme a suo marito Keith Urban, è stata fotografata con un tutore alla gamba, immagine che ha fatto allarmare i fan che si sono subito chiesti come abbia fatto l'attrice a farsi male durante la quarantena.

L'immagine, condivisa dal profilo Instagram keithurbancentral, vede Nicole Kidman insieme al marito, alla prima uscita dopo settimane, che manda un bacio ai fotografi e cammina mostrando il tutore al piede e alla gamba, segno inconfondibile di un infortunio, probabilmente accaduto durante il concerto drive-in che Keith Urban ha tenuto per gli operatori sanitari qualche settimana fa.

I fan hanno subito espresso la loro preoccupazione in merito all'accaduto, augurando una pronta guarigione all'attrice chiedendole cosa fosse successo e molti hanno ipotizzato che Nicole Kidman si sia fatta male o al concerto del marito o addirittura prima, in quanto l'attrice ha pubblicato una foto dell'evento senza farsi inquadrare le gambe.

In ogni caso, dalle foto sembra che nonostante tutto Nicole Kidman stia bene e continua a sostenere il marito che ha organizzato un concerto drive-in, per conciliare le norme di distanziamento sociale imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Lo scorso 14 maggio, infatti, Keith Urban ha portato in scena un concerto per gli operatori sanitari del Vanderbilt University Medical Center, impegnati in prima linea nella lotto contro il Covid-19, che hanno assistito allo show seduti nella propria automobile.