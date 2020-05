Nicole Kidman: "Imparo l'italiano in quarantena, andrà tutto bene"

Nicole Kidman trascorre questo lungo periodo in quarantena imparando l'italiano: lo ha rivelato l'attrice australiana in un post su Instagram, spiegando che la frase Andrà tutto bene le dà speranza e imparare la nostra lingua le dà conforto, speranza e la distrae in modo piacevole.

"Quello che mi dà speranza in questo momento è questa frase in italiano "Andrà tutto bene" - spiega l'attrice australiana riferendosi allo slogan amato e odiato dagli italiani durante il lockdown, specialmente durante la Fase 1 - "In questo periodo, mentre sono a casa, sto studiando italiano, che mi dà speranza, conforto e distrazione. Sono sempre stata innamorata dell'Italia, ma avere la possibilità di riscoprire la lingua italiana in questo momento è stata davvero una salvezza per me."

Nel suo post inoltre, Nicole Kidman consiglia l'ascolto di Nessun Dorma, la celebre aria dalla Turandot. "Il video di un cantante d'opera italiano che canta per la sua città dal balcone di casa sua è stato visto da tantissime persone, ma merita di essere visto da tutti." La Kidman probabilmente si riferisce al video del tenore Maurizio Marchini, che cantò Nessun Dorma dal balcone per il quartiere di Firenze in cui vive.

Forse non tutti ricordano che Nicole Kidman girò uno dei primi film della sua carriera proprio in Italia e con un cast italiano. Accanto a lei, nel cast di Un'australiana a Roma, c'era anche Massimo Ciavarro.