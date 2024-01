Nicole Kidman: Hong Kong ha censurato la serie Amazon Expats

Expats è la nuova serie televisiva di Amazon Prime Video con protagonista l'attrice premio Oscar Nicole Kidman, ambientata a Hong Kong e distribuita ovunque... tranne che a Hong Kong.

Expats: Nicole Kidman in una scena della serie TV

La serie racconta la vita di tre donne americane e si svolge nel 2014, durante la Rivoluzione degli ombrelli, una protesta su larga scala per chiedere elezioni libere nella città. Proteste ormai praticamente scomparse a Hong Kong dopo l'intervento di Pechino con una controversa legge.

La censura di Expats

Al momento non è chiaro se la mancata distribuzione di Expats a Hong Kong sia stata una scelta di Amazon o delle autorità del luogo. Un portavoce del governo a dichiarato alla BBC di non aver alcun commento da fare sugli accordi operativi delle singole aziende. Amazon non è intervenuta pubblicamente sulla vicenda.

Non è la prima polemica che riguarda la serie; nel 2021, quando Nicole Kidman si recò a Hong Kong per le riprese ci furono parecchie polemiche sul trattamento speciale che avrebbe ricevuto l'attrice per eludere le rigide norme anti-COVID. Una notizia che irritò i cittadini, costretti ad affrontare lunghi periodi di quarantena al loro ritorno dall'estero. Le autorità dissero che venne fatta un'eccezione per permettere la lavorazione della serie.

Oggi però molti fanno notare come quest'occhio di riguardo sia in contrasto con la scelta di non trasmettere la serie a Hong Kong, il luogo in cui è ambientata.

Basata sul romanzo di Janice YK Lee, The Expatriates, e diretta da Lulu Wang, Expats è una miniserie in sei episodi che racconta la storia di tre donne che si intrecciano dopo una tragedia familiare