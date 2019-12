Nicole Kidman era riuscita ad allontanare Tom Cruise da Scientology per un paio di anni

Nicole Kidman era quasi riuscita a far abbandonare Scientology all'ex marito Tom Cruise, come rivela un articolo pubblicato online in queste ore da The Daily Beast in cui si ricorda quanto accaduto nel periodo in cui la coppia stava lavorando con Stanley Kubrick.

Il protagonista di Top Gun era rimasto colpito dalla giovane star australiana nel 1989 grazie al film Ore 10: calma piatta e aveva convinto i produttori di Giorni di tuono ad assumerla per una parte da co-protagonista. Tom Cruise era però ancora sposato con Mimi Rogers, che lo aveva avvicinato alla Chiesa di Scientology, da cui poco dopo ha divorziato. David Miscavige, a capo del gruppo "religioso", era inoltre convinto che Mimi fosse un potenziale rischio perché suo padre aveva lasciato Scientology e dato vita a una propria chiesa, sostenendo quindi un possibile avvicinamento con Nicole, pur non potendo prevedere che Tom si sarebbe innamorato al punto tale da pensare al matrimonio in breve tempo.

Nicole Kidman era però cresciuta in un ambiente cattolico e aveva persino raccontato di aver valutato l'ipotesi di vivere in un convento, oltre al fatto che suo padre, Antony, era uno psicologo molto conosciuto e apprezzato in Australia. Scientology, invece, è contraria alla psichiatria e alla psicologia, a cui attribuisce la colpa di moltissimi eventi storici come l'Olocausto e l'attacco terroristico dell'11 settembre. Mike Rinder, ex leader di Scientology, ha spiegato: "Per loro la psichiatria è il male che ha segnato l'umanità fin dalle origini e sta cercando di ridurre l'umanità in schiavitù, oltre al fatto che chiunque simpatizzi o sia d'accordo con venga considerato un nemico, come chiunque si affidi a loro". La Kidman era quindi guardata con molto sospetto per il suo legame con il mondo in cui lavorava il padre.

La star australiana, tuttavia, si era lasciata convincere a intraprendere tutte le fasi previste dalla Chiesa di Scientology ed era arrivata al livello in cui si sostiene che le persone vengano messe a confronto con le loro precedenti reincarnazioni, liberandosi da ogni energia negativa. Nicole si era sottoposta a tutti i corsi e si era impegnata con dedizione, immergendosi totalmente nel mondo di Scientology per due anni.

Rinder ha ricordato: "A un certo punto Nicole era a Gold Base (i quartier generali di Scientology situati in California) con Tom per completare i suoi studi e doveva partire per delle riprese. L'ho accompagnata in macchina al Riverside Airport e ho parlato con lei, stabilendo subito un'atmosfera amichevole perché entrambi eravamo australiani. Era davvero piena di entusiasmo nei confronti di Scientology".

Eyes Wide Shut: Tom Cruise e NIcole Kidman

Prima della fine del 1992, tuttavia, l'attrice si era stancata dei metodi di Miscavige e ha quindi abbandonato Scientology. Tom Cruise ha seguito il suo esempio e durante le riprese di Eyes Wide Shut la coppia era rimasta distante dall'organizzazione ormai da un paio di anni. Il leader di Scientology ha però sfruttato il suo legame con chi lavorava per l'attore, tra cui il suo assistente Michael Doven che ha fatto per oltre un decennio la spia riferendo al leader della Chiesa tutte le indiscrezioni relative alla vita dell'attore. Rinder ha sottolineato: "Erano tutti membri di Scientology quindi ogni dettaglio di quanto accadeva nella vita di Tom era riferito a Shelly o David Miscavige".

Le riprese del film di Kubrick sono inoltre durate 15 mesi e la coppia è stata

impegnata all'estero, lasciando a lungo all'oscuro di quanto accadeva nella vita di Cruise il leader di Scientology nonostante la figlia di Stanley, Vivian, fosse un membro della sua Chiesa. Rinder ha raccontato: "Quando sono partiti per girare Eyes Wide Shut il fatto che Tom non lo chiamasse ha distratto Miscavige e lo ha profondamente infastidito. A un certo punto eravamo nel Regno Unito per un evento e mi ha mandato a incontrare Lee Ann, la sorella e portavoce di Cruise, per capire cosa stava accadendo con Tom e Nicole. Sono andato a Londra e l'ho incontrata al Dorchester Hotel per bere un the e scoprire cosa stava succedendo. Ha detto: 'Oh, sono solo realmente impegnati e devono rigirare ogni scena'. Si trattava della frase che veniva ripetuta per spiegare perché Tom non contattava più Miscavige, ma per lui non era soddisfacente. Ed è per questo che ha detto a Marty Rathbun che il suo compito era di riportare nel gruppo Tom".

L'uomo, nel documentario del 2015 Going Clear: Scientology e la Prigione della Fede, spiega infatti che doveva far finire la storia d'amore con Nicole Kidman, e ha ammesso di aver assunto degli investigatori privati perché Tom voleva sapere con chi stava parlando la moglie. David Miscavige, venuto a conoscenza di queste notizie, lo ha convinto ad assecondare i desideri della star assumendo qualcuno che registrasse le sue telefonate, materiale poi consegnato al leader di Scientology.

Rinder ha ricordato come l'attrice fosse diventata un problema da eliminare in fretta per evitare che Cruise si allontasse dalla Chiesa. Tom ha presentato i documenti in cui chiedeva il divorzio dalla moglie nel 2001 e poco dopo Rathbun ha coinvolto i figli adottivi della coppia, Isabella e Connor, un "programma di rieducazione" per portarli alla conclusione che la madre era una figura negativa. In pochi anni Cruise è così diventato il più fervente membro della Chiesa di Scientology ed è stato anche premiato con la Freedom Medal of Valor, riconoscendone i meriti agli occhi dell'organizzazione religiosa. Nel 2006 Miscavige è stato poi il testimone di Tom in occasione delle nozze con Katie Holmes.

Nel mese di settembre Nicole ha invece parlato della scelta dei figli, che continuano a seguire le regole di Scientology e con cui sembra non avere più rapporti, dichiarando: "La maternità è legata al percorso. Ci saranno incredibili alti e bassi, a prescindere dall'essere una madre adottiva o biologica. Ciò di cui ha bisogno un figlio è l'amore. Hanno scelto di seguire Scientology ed è il nostro lavoro di genitori offrire sempre amore incondizionato".