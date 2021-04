Nicole Kidman sul divorzio da Tom Cruise disse: "Mi ci è voluto tempo per riprendermi"

Nicole Kidman rimase scioccata a causa del suo divorzio da Tom Cruise, il quale chiese all'attrice di separarsi a causa di alcune "differenze inconciliabili". Sebbene nessuna delle due parti abbia mai detto niente a proposito del motivo per cui si sono separati, si vocifera da anni che i contatti di Cruise con Scientology fossero la principale radice dei loro problemi.

Durante un'intervista con People di qualche anno fa la Kidman ha ricordato lo scioccante divorzio e il dolore che ha provato in seguito: "La nostra vita insieme è stata perfetta. Mi ci è voluto molto tempo per riprendermi. È stato uno shock per me. È stata una bella relazione e penso che fosse arrivata alla fine. Ero molto ferita e non credevo che mi sarei potuta innamorare di nuovo."

Nel corso degli anni Nicole ha rivelato alcune curiosità sulla fine del suo matrimonio: "Ero così giovane quando mi sono sposata. Avevo due figli quando avevo 27 anni, ed ero sposata da quattro anni. Ma è quello che volevo. C'è qualcosa in questo, se ti concentri davvero l'una sull'altro e sei in quella bolla, è molto inebriante, perché non esiste nient'altro. Diventi un tutt'uno ed è profondamente romantico."

Nonostante tutto questo, in retrospettiva, l'attrice ha detto che ci sono state molte sfide che ha dovuto affrontare durante il suo matrimonio con Cruise. Nel 2012 ha spiegato a US Weekly: "Sono diventata famosa da giovane perché ero la moglie di qualcuno. Mi sentivo una star solo per associazione. Non pensavo che i miei primi film fossero molto buoni, motivo per cui mi sono sempre messa in secondo piano. Andavamo agli Oscar e io pensavo di essere lì per accompagnarlo, credevo di dover soltanto stare zitta indossando un bel vestito".