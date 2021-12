Nicole Kidman: “Ho sofferto di depressione interpretando Virginia Woolf dopo il divorzio con Tom Cruise”

Nicole Kidman ha rivelato di aver sofferto di depressione, dopo il divorzio con Tom Cruise, durante le riprese di The Hours: pellicola in cui ha interpretato il ruolo di Virginia Woolf che è valso alla star australiana il Premio Oscar come Miglior attrice protagonista.

La Kidman, 54 anni, ha deciso di interpretare Virginia subito dopo il divorzio da Cruise, avvenuto nel 2001, e ha ammesso di essere diventata un "libro aperto" per i pensieri suicidi del personaggio. Il film descriveva le lotte con la salute mentale della famosa autrice ed il suo suicidio per annegamento nel fiume Ouse.

Per la sequenza in questione l'attrice decise di non ricorrere all'utilizzo di una controfigura e, parlando con un giornalista di This Cultural Life su BBC Radio 4, ha recentemente rivelato: "Non so se ho mai pensato al pericolo, mi ero calata così profondamente nella parte".

"Voglio dire, mi sono messa i sassi in tasca e sono entrata nel fiume. Ancora e ancora e ancora... l'ho fatta mille volte quella scena. Probabilmente ero noncurante nei confronti del pericolo." Riflettendo a proposito della proprie emozioni, Nicole Kidman ha aggiunto: "Ero molto depressa in quel periodo, ho sofferto di depressione interpretando Virginia Woolf. Era dopo il divorzio con Tom. Non mi sentivo nemmeno presente nel mio corpo, ero aperta nei confronti del personaggio e penso che questa sia probabilmente la cosa più bella della vita di un attore".