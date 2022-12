Nicolas Winding Refn: "Hollywood sta andando a pezzi, ma il cinema può sopravvivere"

Nicolas Winding Refn ha svelato di essere convinto che il sistema alla base di Hollywood stia andando in pezzi, pur esprimendo il suo ottimismo nei confronti delle possibilità di sopravvivenza del cinema.

Il regista, intervistato per promuovere la sua nuova serie Copenhangen Cowboy, ha infatti parlato della situazione del settore svelando il suo punto di vista.

Durante la sua partecipazione a un podcast di Deadline, Nicolas Winding Refn ha dichiarato: "Hollywood è davvero seducente e inebriante, ma è inoltre un sistema che sta disperatamente andando a pezzi. E penso che lo stiano facendo a se stessi più di tutto. Chi lo sa? Vorrei fare qualcosa di grandioso e grande, ma vorrei mantenere la mia libertà, il mio impulso e il controllo creativo".

Cannes 2017: Nicolas Winding Refn sul red carpet per il settantesimo anno della manifestazione

Il filmmaker ha poi aggiunto: "Il mercato delle sale sta affrontando una fase in cui deve ridefinire la propria esistenza. Per far sì che il cinema sopravviva, dobbiamo tornare indietro e realizzare di nuovo film. Ci deve inoltre essere un ecosistema che rifletta le opportunità. Lo streaming ha obbligato il mercato della sala a reinventarsi. Non penso che la distribuzione nelle sale sparirà mai. Penso che le sale esisteranno sempre, ma è una realtà che deve mettersi alla prova per migliorare, essere più autosufficiente e significativo".

Refn è convinto che attualmente un film come Drive potrebbe essere realizzato, nonostante sarebbe molto più difficile da finanziare a causa dei problemi economici che affronta il settore. Il regista ha però ribadito: "Penso assolutamente che si possa realizzare qualsiasi film con un cuore. In un certo senso, probabilmente, farebbe del bene al sistema. Probabilmente sarebbe qualcosa che fa di nuovo andare avanti le cose".