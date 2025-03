Nicolas Winding Refn ha già girato The Avenging Silence in segreto?

Secondo alcune indiscrezioni, il regista Nicolas Winding Refn avrebbe già completato in segreto le riprese del suo nuovo film The Avenging Silence in Corea.

Nicolas Winding Refn sembra aver già completato le riprese del suo nuovo film, progetto che potrebbe essere pronto per un'anteprima a Cannes 2025.

Le fonti di The Hollywood Reporter, infatti, sostengono che il lavoro sul set sia stato effettuato in Corea nel 2024, senza che online trapelassero indiscrezioni sui ciak.

I primi dettagli sul film

The Avenging Silence, secondo le notizie che erano state condivise online, avrebbe dovuto essere prodotto nel 2025 e la sceneggiatura è stata firmata da Robert Wade e Neal Purvis.

Refn sembra abbia concluso il lavoro su The Avenging Silence

Il regista Nicolas Winding Refn aveva dichiarato che il progetto, basato su una storia originale, porterà sul grande schermo "molti lustrini, sesso e violenza". Il filmmaker aveva inoltre anticipato che il progetto avrebbe riportato in scena tematiche e personaggi ispirati alle sue precedenti opere, come Solo Dio perdona.

Le prime notizie sul film, in fase di sviluppo da quasi un decennio, sostenevano che al centro della trama ci sarà una spia europea che accetta una missione propostagli da un uomo d'affari giapponese che vuole sconfiggere un capo della Yakuza.

La produzione non ha svelato il cast coinvolto e non resta quindi che attendere per scoprire se i recenti aggiornamenti sono fondati o si tratta solo di voci di corridoio.

Il ritorno sul set del regista

Il lungometraggio più recente diretto da Refn è stato The Neon Demon, con star Elle Fanning, presentato in anteprima nel 2016 proprio al Festival di Cannes.

Il regista si era imposto all'attenzione della critica e del pubblico con film come Drive, Pusher, Bronson e Solo Dio perdona.

Negli anni seguenti Nicolas si è dedicato ai progetti televisivi realizzando Copenhagen Cowboy per Netflix, Too Old To Die Young per Amazon, e producendo The Famous Five per BBC.