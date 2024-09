Barbarella: ecco perché Nicolas Winding Refn non realizzerà più la serie tv remake

È passato più di un decennio da quando è stato annunciato che una serie televisiva di Barbarella era in fase di sviluppo con gli scrittori Neal Purvis e Robert Wade e il regista Nicolas Winding Refn, ma nonostante le notizie che la serie avesse trovato una casa presso gli Amazon Studios, non sono mai stati annunciati ulteriori sviluppi.

Ora il regista di Drive si è aperto sul motivo per cui non sta realizzando il progetto, spiegando in una recente intervista a The Hollywood Reporter che "a volte l'idea di qualcosa è più interessante della sua effettiva realizzazione".

"Beh, mettiamola così: a volte l'idea è più interessante della realtà. Sedersi intorno a un tavolo per parlare del remake de La fuga di Logan o di Barbarella è probabilmente più divertente che rifarlo", ha detto. "Ma credo di non aver mai rifiutato nulla. Ho solo avuto incontri con tutti, ma non si sono mai concretizzati, nessuno di questi progetti è diventato una vera realtà. Ma l'illusione è sempre più eccitante della realtà vera e propria e, in fin dei conti, ho sempre pensato che se posso realizzare i progetti che mi definiscono, è più soddisfacente".

Il regista ha continuato: "Forse non ho ancora trovato il progetto giusto. Voglio dire, certo, farò Batwoman o Batgirl, in qualunque modo si chiami, se mi verrà proposto. Adoro Hollywood, adoro le macchine, adoro il campanilismo, l'iconografia e l'eccitazione che c'è intorno. Credo di stare ancora aspettando il momento giusto, ma finché non arriverà preferisco la mia libertà. Essere libero di fare ciò che voglio ogni giorno è, per me, un'esperienza essenziale e molto piacevole".

Nicolas Winding Refn: "Per capire il cinema guardate insieme Non aprite quella porta e La vita è meravigliosa"

Un reboot di Barbarella è in lavorazione alla Sony

Jane Fonda in Barbarella

Mentre la serie televisiva di Barbarella di Refn non andrà avanti, un reboot cinematografico, che dovrebbe avere come protagonista e produttrice esecutiva Sydney Sweeney, è in fase di sviluppo dal 2022 e, secondo quanto riportato di recente, Edgar Wright è in trattative per la regia, mentre il duo madre-figlia Jane e Honey Goldman è in trattative per co-scrivere la sceneggiatura con Wright.

"Sono così emozionata per questo progetto", ha dichiarato Sweeney in un'intervista l'anno scorso. "Anche perché è un personaggio così iconico e divertente. E voglio mantenere vivo quel divertimento attraverso Barbarella. Quindi, non vedo l'ora che tutti lo vedano".