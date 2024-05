Nicolas Cage e FKA Twigs interpreteranno la versione horror della Sacra Famiglia in The Carpenter's Son

Nicolas Cage, FKA Twigs saranno i protagonisti del film The Carpenter's Son, che esplora la storia dell'infanzia di Gesù in chiave horror.

Nicolas Cage, FKA Twigs, Noah Jupe e Souheila Yacoub saranno i protagonisti del film The Carpenter's Son del regista egiziano-americano Lotfy Nathan, che esplora la storia raramente raccontata dell'infanzia di Gesù in chiave horror.

La Cinenovo di Parigi e la Spacemaker di Los Angeles produrranno il film. Goodfellas si occupa delle vendite internazionali, oltre che del Nord America, che coprirà con Anonymous Content e WME. Per la sceneggiatura Nathan si è ispirato al Vangelo apocrifo dell'infanzia di Tommaso. Risalente al II secolo d.C., il testo racconta l'infanzia di Gesù.

Secondo la sinossi ufficiale, "The Carpenter's Son racconta la storia oscura di una famiglia che si nasconde nell'Egitto romano. Il figlio, conosciuto solo come 'il ragazzo', è spinto a dubitare da un altro bambino misterioso e si ribella al suo tutore, il falegname, rivelando poteri intrinseci e un destino al di là della sua comprensione. Mentre esercita il proprio potere, il ragazzo e la sua famiglia diventano il bersaglio di orrori, naturali e divini".

Nathan ha fatto scalpore con il film d'esordio Harka, ambientato in Tunisia, presentato in anteprima a Un Certain Regard di Cannes nel 2022. Prima di Harka, Lotfy ha diretto nel 2014 il documentario 12 O'Clock Boys, per il quale ha vinto il premio HBO Emerging Artist.

Da chi è composto il cast?

Il vincitore dell'Oscar di Via da Las Vegas, Cage, interpreterà il falegname. L'attore, candidato ai Golden Globes 2024 per Dream Scenario, sarà a Cannes quest'anno con The Surfer nella sezione Midnight.

L'artista nominata ai Grammy FKA twigs avrà il ruolo della madre. In precedenza si era fatta apprezzare per la sua interpretazione accanto a Jupe in Honey Boy di Alma Har'el e presto sarà la protagonista femminile accanto a Bill Skarsgård nel remake di The Crow della Lionsgate.

Jupe interpreterà il ragazzo. Tra i suoi crediti recenti c'è la miniserie di Apple TV+ Franklin al fianco di Michael Douglas. Prossimamente lo vedremo nel film della piattaforma Lady in the Lake, dove si riunirà con Har'el, che lo dirige. È apparso anche in A Quiet Place - Un posto tranquillo e nel suo sequel A Quiet Place II, The Undoing e Le Mans '66 - La grande sfida accanto a Christian Bale e Matt Damon.

Yacoub ha interpretato uno dei protagonisti di Climax di Gaspar Noe, selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2018. Nel 2024 ha ottenuto un riconoscimento internazionale apparendo accanto a Timothee Chalamet e Zendaya in Dune - Parte Due. Le riprese di The Carpenter's Son sono previste per quest'estate.