Jensen Ackles ricorda la direttrice della fotografia di Rust Halyna Hutchins: “Ci mancherà terribilmente"

Jensen Ackles, co-star di Alec Baldwin nel western Rust, ha postato il suo tributo alla memoria della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, morta in seguito a un incidente sul set con un'arma da fuoco.

Jensen Ackles, co-star del western Rust le cui riprese sono state interrotte dopo l'incidente mortale che ha visto coinvolta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, ha ricordato l'artista uccisa da un colpo di pistola sparato accidentalmente dalla star Alec Baldwin.

"Non so neppure da dove cominciare", ha scritto Jensen Ackles in un post su Instagram condividendo un'immagine di Halyna Hutchins. "Questa è una tragedia di proporzioni colossali che stiamo ancora elaborando".

L'attore ha proseguito: "All'inizio della scorsa settimana mi sono sentito in dovere di dire ad Halyna quanto pensassi fosse fantastica. Le ho detto quanto ritenevo incredibili i suoi fotogrammi e quanto fosse emozionante osservare lei e il suo lavoro di squadra. Veramente. Lei ha riso, mi ha ringraziato e mi ha abbracciato. Sarò per sempre grato che abbiamo avuto quel momento. Il suo coraggio e la sua passione contagiavano l'intera crew. È stata un'ispirazione per tutti noi".

L'attore ha inviato le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Halyna Hutchins prima di aggiungere: "Mancherà moltissimo a tutti noi che l'abbiamo conosciuta e ammirata".

Alec Baldwin sulla morte di Halyna Hutchins: "Non ci sono parole, sono sconvolto e triste"

La Hutchins è stata uccisa dall'arma che Alec Baldwin stava usando giovedì pomeriggio nel Bonanza Creek Ranch, appena fuori Santa Fe, durante le riprese di Rust. Arma che avrebbe dovuto essere caricata a salve. Ferito anche il regista Joel Souza, che è stato portato in un ospedale locale e poi dimesso.

In memoria della direttrice della fotografia, Jensen Ackles ha fatto una donazione GoFundMe a favore del marito della Huchins, Matthew e del loro figlio di 9 anni, e per una AFI Scholarship Fund.