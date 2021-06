Nicolas Cage va alla ricerca di un maiale nel trailer di Pig

Il trailer del film Pig mostra Nicolas Cage nel ruolo di un cercatore di tartufi che va alla ricerca del maiale che gli è stato portato via.

Pig è il nuovo film con star Nicolas Cage diretto da Michael Sarnoski di cui online è stato condiviso il primo trailer, in attesa del debutto del progetto sugli schermi americani previsto per il 16 luglio.

Nel video si vede il legame che unisce il protagonista, un cacciatore di tartufi, al suo maiale e cosa accade quando l'animale viene rapito. Il protagonista è quindi costretto ad allontanarsi dalla sua solitudine nella foresta dell'Oregon in cui viveva, confrontandosi con il suo passato.

Il lungometraggio intitolato Pig racconta la storia di un cacciatore di tartufi, ruolo affidato a Nicolas Cage, che vive da solo nel selvaggio Oregon. Quando viene rapito il suo adorato maiale, l'uomo deve ritornare a Portland con la speranza di recuperare l'esemplare, facendo però i conti con il suo passato.

Nel cast ci saranno anche Alex Wolff, Adam Arkin, e Gretchen Corbett.

La sceneggiatura del film è scritta da Michael Sarnoski in collaborazione con Vanessa Block.