Nicolas Cage, nel suo nuovo horror è così irriconoscibile da aver turbato gli spettatori americani

Dopo aver nascosto il suo volto per gran parte della campagna di marketing, il pubblico esce dalle sale terrorizzato a causa dell'apparizione di Nicolas Cage nel recente film horror Longlegs.

Diretto dal visionario regista Oz Perkins, Longlegs ha debuttato come uno dei film meglio recensiti dell'anno, avendo il 91% su Rotten Tomatoes. La pellicola racconta la storia terrificante di una giovane agente dell'FBI che riapre un caso irrisolto di omicidi seriali avvenuti decenni prima. Durante le sue indagini su questi omicidi agghiaccianti, scopre il lavoro di un assassino interpretato da Nicolas Cage e si rende conto che potrebbe colpire ancora.

Ecco perché Nicolas Cage è così spaventoso nel film

Il pubblico è rimasto perplesso e inorridito nello scoprire l'aspetto del personaggio di Cage in Longlegs. La star è un serial killer, ed il suo nome è stato solo accennato nel marketing. Questo ha permesso di nascondere strategicamente il suo aspetto, offrendo solo piccoli scorci della sua pelle bianca e dei suoi lunghi capelli biondi.

Nicolas Cage, irriconoscibile in Longlegs

Tuttavia, dopo aver visto il film, i fan si sono resi conto che l'attore premio Oscar è quasi irriconoscibile. Nicolas Cage ha il viso pallido e deforme e lunghe dita protesiche terrificanti. Questo approccio misurato nel mostrare solo frammenti del personaggio rende la sua rivelazione ancora più inquietante, lasciando che il primo sguardo completo rimanga impresso nella mente dello spettatore per molto tempo dopo l'uscita dal cinema.

Anche nel film, gli sguardi completi al disgustoso cattivo di Cage sono rari e il pubblico deve riempire i vuoti con la fantasia. Secondo il regista Oz Perkins, questo aspetto è stata una richiesta dello stesso Cage, che a detta sua voleva essere irriconoscibile sotto strati di make-up:

_"All'inizio dello sviluppo, Nic era davvero entusiasta di seppellire sé stesso. Il che mi è sembrato fantastico, perché non credo che l'abbia mai fatto prima". Perkins ha sottolineato che nella sceneggiatura il cattivo del film era sempre stato descritto come qualcuno rovinato dalla vita che è stato costretto a vivere, cosa che alla fine ha spinto il regista a pensare a un intervento di chirurgia plastica malriuscito:

"Una buona scorciatoia per me è stata, ad esempio, quando vedi qualcuno che si è sottoposto a un intervento di chirurgia plastica e ti chiedi perché è stato rovinato in quel modo, cambiando il suo aspetto totalmente. Quindi, questo era l'elemento fondamentale, la parola d'ordine".

Il film arriverà in Italia a Novembre di quest'anno.