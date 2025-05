Nicolas Cage svela: "Stavo quasi per morire durante le riprese di The Surfer"

Nicolas Cage ha rivelato che durante le riprese di The Surfer stava quasi per morire a causa di diversi problemi sul set del film

Nicolas Cage ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con uno squalo mentre si allenava per un ruolo nel suo nuovo thriller psicologico The Surfer. Il film, vede Cage nei panni di un uomo d'affari senza nome che cerca di riacquistare la sua casa d'infanzia in Australia, solo per scoprire che la proprietà è protetta da una banda di misteriosi bulli che rendono rapidamente la sua vita un incubo.

Parlando con Entertainment Weekly dei suoi preparativi per il film, Cage ha detto che le sue lezioni di surf si sono rivelate più pericolose del previsto:

"Avevamo molti pericoli ai quali stare attenti, come le condizioni meteorologiche per il onde ed il mare mosso, e che ci crediate o no, i rapporti sugli squali dicevano di tenere gli occhi aperti. Ho fatto surf, ma ogni volta che ho tentato di farlo sono stato spesso in pericolo", ha rivelato Cage. "Ho fatto surf a Sunset Beach. Quando stavo cercando di imparare, il mio insegnante mi diede una tavola corta. Io dissi: 'Guarda, voglio una tavola lunga'".

Le difficili riprede di The Surfer per Nicolas Cage

The Surfer: Nicolas Cage in un'immagine

Anche con una tavola lunga, le onde hanno avuto la meglio su Nicolas Cage.

"Sono stato sbattuto e sono rimasto letteralmente bloccato nella marea, e mi hanno detto di aver visto la mia tavola, che chiamano 'tombstone', come quella cima a triangolo a forma di pietra tombale", dice, mimando la punta della sua tavola che spunta dritta dall'acqua".

"Mi sono arrampicato sulla tavola grazie al filo che mi teneva legato, mentre facevo la capriola e avrei potuto morire", ha aggiunto Cage. "Ora che ho un figlio piccolo, non so se voglio più fare questo genere di cose".

Il personaggio di Cage in The Surfer non se la passa molto meglio: il film, diretto da Lorcan Finnegan e scritto da Thomas Martin, vede l'omonimo surfista portato alla follia quando i bulli insistono che non può comprare o fare surf nella sua casa d'infanzia. Anche se Nicolas Cage non è mai stato un surfista naturale, l'attore dice di non aver escluso di provare di nuovo. Cage ha infatti svelato che il suo obiettivo è quello di andare in pensione, fare surf, bere vino rosso e mangiare spaghetti.