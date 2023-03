Nicolas Cage e i sentimenti contrastanti per Keanu Reeves a causa di una partita a biliardo

L'amicizia tra Nicolas Cage e Keanu Reeves sembra essere caratterizzata da sentimenti contrastanti a causa di una partita di biliardo che ha avuto luogo una sera di qualche anno fa e che lo stesso Cage sembra non aver dimenticato nonostante il trascorrere del tempo.

Nicolas Cage ha infatti recentemente rivelato che lui e Keanu Reeves hanno giocato a biliardo una sera. Dopo aver affermato di non essere un eccellente giocatore, la star di John Wick avrebbe cacciato qualche asso nascosto nella manica.

"Beh... Keanu mi ha preso a calci in c**o a biliardo una notte. E' venuto a casa mia con la sua moto e ha fatto questi tiri impossibili", ha raccontato l'attore in merito a quella famosa sera mai dimenticata. Il premio Oscar ha aggiunto: "Diceva 'Oh, non so se riesco a fare questo tiro o quest'altro'. E li ha fatti tutti. Quindi ho dei sentimenti contrastanti sulle abilità di Keanu perché mi ha completamente dominato a biliardo".

Renfield: Nicolas Cage ha bevuto sangue vero durante le riprese

Cage si è poi soffermato su alcuni lavori di Keanu Reeves dichiarando, come riportato da ComicBook: "Mi piacciono alcune delle prime cose come Bill e Ted's Excellent Adventure. Ho pensato fosse fantastico in I ragazzi del fiume. Era semplicemente fantastico in quel film".

Intanto, Nicolas Cage torna sullo schermo nella pellicola Renfield che arriverà nella sale a maggio. L'attore che indosserà i panni di Dracula, avrà al suo fianco Nicholas Hoult nel ruolo dell'aiutante del principe delle tenebre. Dopo secoli di servitù, Renfield è pronto ad uscire dall'ombra del suo padrone.

Nel cast anche Awkwafina nei panni di Rebecca Quincy, Ben Schwartz nei panni di Teddy Lobo e Adrian Martinez nei panni di Chris Marcos.