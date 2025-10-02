Nicolas Cage è il padre di Gesù in versione horror nel trailer di The Carpenter’s Son

Un nuovo horror a tema religioso sta facendo discutere: si tratta di The Carpenter's Son, diretto da Lotfy Nathan, che porta sul grande schermo un'interpretazione cupa e soprannaturale dell'infanzia di Gesù.

Il film si ispira a testi apocrifi come il Vangelo dell'Infanzia di Tommaso, dove il giovane "figlio del falegname" non è ancora la figura iconica della fede cristiana, ma un ragazzo in conflitto con il mondo e con le tentazioni.

Nel cast spicca Nicolas Cage che interpreta il protagonista, Giuseppe, il padre terreno di Gesù, mentre la cantante e performer FKA Twigs veste i panni di Maria. A dare volto al giovane Gesù è Noah Jupe, uno dei talenti più promettenti della sua generazione.

The Carpenter's Son: FKA Twigs è Maria nel film

Cosa racconta The Carpenter's Son

La storia è ambientata in un remoto villaggio sotto il dominio romano. Una famiglia vive isolata, cercando di mantenere la propria fede e le proprie tradizioni, ma le cose si complicano quando il ragazzo inizia a ribellarsi alle regole paterne.

Un misterioso sconosciuto entra nella sua vita e lo spinge verso un cammino oscuro, tra visioni inquietanti e poteri che sfuggono al controllo. Quel "mentore" ambiguo si rivelerà presto essere nientemeno che Satana, deciso a tentare il giovane Gesù.

Il trailer promette un film visivamente potente, in bilico tra spiritualità e orrore, con atmosfere mistiche, immagini disturbanti e la tensione costante di un conflitto che mescola umano e sovrannaturale. Non a caso, diverse testate hanno definito l'opera una sorta di horror biblico in cui il divino e il demoniaco si fronteggiano con forza quasi fisica.

The Surfer: Nicolas Cage in una scena

Siamo in pieno rinascimento Nicolas Cage?

Come molti film di Cage negli ultimi anni, The Carpenter's Son era rimasto un po' in sordina fino all'uscita di questo trailer. Tuttavia, da ciò che vediamo nelle immagini, sembra perfettamente in linea con lo stile dell'attore. Cage, infatti, sta vivendo un buon periodo, con interpretazioni molto apprezzate in titoli come il crime/horror Longlegs e il thriller psicologico The Surfer.

Ma Cage non è l'unico elemento interessante. Noah Jupe è una giovane stella in ascesa, emersa grazie a film come A Quiet Place - Un posto tranquillo e Honey Boy, oltre ad aver avuto ruoli televisivi di rilievo in The Undoing, Franklin e Lady in the Lake. Sarà interessante vedere la dinamica che si creerà tra Cage e Jupe in questo nuovo progetto.