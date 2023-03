Nicolas Cage: "Non ho bisogno di entrare nell'MCU, sono Nicolas Cage!"

Il divo Nicolas Cage ha parlato in maniera molto limpida dei film Marvel, difendendoli, ma al tempo stesso ammettendo di non sentire il bisogno di farne parte per forza.

Nel corso dell'ultima decade sono stati molteplici gli attori di Hollywood che hanno accettato di far parte del Marvel Cinematic Universe, anche i più impensabili. Sulla questione è voluto intervenire Nicolas Cage, spiegando di non sentire il bisogno incessante di unirsi all'MCU nonostante in passato abbia indossato i panni di Ghost Rider.

Running With the Devil: Nicolas Cage in una scena del film

"Devo parlare bene dei film Marvel perché il mio nome deriva da un personaggio creato da Stan Lee, ovvero Luke Cage. Perché dovrei parlarne male? Stan Lee è il mio padre surrogato, mi ha dato il nome. Capisco la frustrazione sui troppi film legati ai supereroi, ma c'è posto per tutti. Vedo film come Tár e altri progetti artistici e indipendenti, c'è posto per tutti" ha dichiarato l'attore al Miami Film Festival dove è stato premiato con il Variety Legend & Groundbreaker Award.

Face/Off 2 sta per arrivare e la descrizione della trama di Nicolas Cage è folle

"Perché dovrei entrare a far parte dell'MCU? Sono Nicolas Cage, non ne ho bisogno" ha poi concluso l'attore. Questa non è la prima volta che Nicolas Cage difende i film Marvel dalle critiche. Lo scorso anno, durante il tour promozionale di The Unbearable Weight of Massive Talent, aveva reiterato il concetto di come i film Marvel non rappresentassero il male del cinema e di come ci fosse posto per tutti a Hollywood.

Il prossimo impegno cinematografico di Nicolas Cage lo vedrà indossare i panni di Dracula in Renfield, film che debutterà in anteprima mondiale il 30 marzo all'Overlook Film Festival 2023.