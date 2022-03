Nicolas Cage difende i film Marvel: "Non capisco quale sia il problema"

Nicolas Cage a difesa dei film Marvel: l'attore di Ghost Rider non riesce a spiegarsi l'astio nei confronti del genere dei cinecomic e dei film sui supereroi, e in particolare cosa ci sia di così sbagliato nei film del MCU.

Durante il tour promozionale del suo ultimo film, The Unbearable Weight of Massive Talent, l'attore ha dovuto più volte rispondere a domande legate alla Marvel, a un suo possibile ritorno nei panni di Ghost Rider, ma anche alla polemica che da qualche anno sembra circondare il genere (e che ha visto coinvolto anche suo zio, Francis Ford Coppola, che ha aspramente criticato i film Marvel).

"Sì, ma perché fanno così? Non capisco il conflitto. Non concordo con loro su quella percezione o opinione" ha esordito Cage ai microfoni di GQ, come riporta anche IndieWire "Credo che le pellicole che sono solito girare, come Pig o Joe, non siano in alcun modo in conflitto con i film Marvel. Voglio dire, non penso che i film Marvel abbiano nulla a che vedere con la fine di quei film dal budget tra i 30 e 40 milioni di dollari. Mi sembra che in generale siano in buona forma, insomma, basta guardare a titoli come Il Potere del Cane, Spencer o una qualsiasi pellicola di Megan Ellison... E c'è ancora Paul Thomas Anderson".

"Marvel ha fatto un lavoro eccellente nell'intrattenere l'intera famiglia. Ci hanno messo un grande impegno e hanno lavorato sodo. Voglio dire, ci sono stati decisamente dei grandi progressi da quando ho girato i primi due Ghost Rider" ha poi continuato "Kevin Feige e chiunque si trovi dietro la loro produzione hanno trovato un modo magistrale per raccontare queste storie, intrecciarle e connetterle tra loro proprio come con i personaggi. Cosa c'è di sbagliato con del sano intrattenimento che riesce a interessare sia i bambini che i genitori, e dà alla gente qualcosa per cui provare entusiasmo e trepidazione? Non riesco proprio a capire dove sia il problema".