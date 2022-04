Nicolas Cage rivela perché ha rifiutato Matrix e Il Signore degli Anelli

Nicolas Cage ha svelato il vero motivo che lo ha spinto a rifiutare le offerte per recitare in Matrix e Il Signore degli Anelli.

Prima di Keanu Reeves, il ruolo di Neo in Matrix era stato offerto nientemeno che a Nicolas Cage. L'attore ha rivelato il motivo per cui ha rifiutato l'offerta del team di Matrix e di un altro popolarissimo franchise, Il signore degli anelli.

Primal: Nicolas Cage in una scena del film

"Prima di tutto... non c'è nessuna versione di Nicolas Cage che non voglia passare del tempo con i suoi figli", ha detto Cage a Yahoo mentre discuteva la sua nuova fatica, The Unbearable Weight of Massive Talent, che lo vede interpretare una versione romanzata di se stesso che sta cercando il suo prossimo ruolo da protagonista, con grande dispiacere di sua figlia.

"Non c'è nessuna versione di Nic Cage che non abbia messo la famiglia al primo posto nella carriera. Ho rifiutato Il Signore degli Anelli e ho rifiutato Matrix perché non volevo andare in Nuova Zelanda per tre anni o in Australia per tre anni perché avevo bisogno di essere a casa con mio figlio Weston, questo è un dato di fatto. Quindi c'è un'enorme disparità tra quel Nick Cage in Massive Talent e il Nic Cage seduto di fronte a te in questo momento".

Le riprese di Matrix e Il Signore degli Anelli si sono svolte tra il 1998 e il 2000, con i tre film de Il Signore degli Anelli girati uno dopo l'altro in Nuova Zelanda. Per Cage, ciò avrebbe probabilmente significato stare lontano dal figlio, che allora aveva otto anni, a lungo, cosa che il divo non voleva assolutamente fare.