Nicolas Cage non ha mai dimenticato il consiglio di Sean Connery che ha cambiato per sempre la sua carriera

Nicolas Cage non ha mai dimenticato il prezioso consiglio datogli dal defunto amico, ed ex James Bond, Sean Connery, durante il momento più difficile di tutta la sua carriera e durante una recente intervista di Express ha spiegato perché le sue parole furono così importanti per lui.

L'ex Bond, morto nel 2020, disse a Cage: "Devi sapere come entrare nella stanza e come farti valere. Una volta che sei entrato nella stanza in un certo modo, se ne accorgono e quello sei e sempre sarai per loro. A volte ci sono film dove pensi di esserti presentato bene e fatto valere e a volte non è così".

Pig: Nicolas Cage in una sequenza

Cage, che interpreterà se stesso in The Unbearable Weight of Massive Talent, ha recentemente dichiarato a GQ: "Mi ricorderò per sempre quelle parole, bisogna comportarsi in un certo modo con gli studios. A me piace fare film come Pig e Via da Las Vegas, molto di più di quanto mi piaccia fare film come Il mistero dei templari".

"Quando si a che fare con questa gente di Hollywood, e non mi riferisco ai singoli produttori, parlo della Disney, beh loro sono come un transatlantico. Una volta che vanno in una certa direzione, devi prendere un milione di rimorchiatori per provare a cambiare la rotta", ha concluso Nicolas Cage.