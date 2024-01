Nicolas Cage non è solo un meme: una maratona dei suoi film più noti lo dimostra. Scopri dove vederla gratis

Il compleanno di Nicolas Cage è un evento importante per i cinefili. Ecco che Pluto TV - il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount - ha deciso di celebrarlo come si deve con una speciale programmazione dedicata a una delle leggende moderne del cinema.

Talitha Bateman e Nicolas Cage in una scena di Vendetta: Una storia d'amore

Su Pluto TV Film Azione il 7 gennaio, a partire dalle 21:30, potremo festeggiare l'eredità cinematografica di Nicolas Cage con una maratona di film iconici che hanno catturato l'attenzione del pubblico. Si comincia alle 21.30 con Vendetta - Una storia d'amore, dove Cage interpreta un ex detenuto determinato a vendicare la morte del suo migliore amico, intrecciando abilmente l'amore e l'azione in un'avvincente storia ricca di emozioni e colpi di scena. A seguire, appuntamento con Cane mangia cane. In un mondo crudo e imprevedibile, Cage porta sullo schermo un personaggio coinvolgente trascinato in un pericoloso gioco di sopravvivenza, mettendo in luce la sua straordinaria abilità nel ruolo di antieroe.

In tarda serata va in onda Looking Glass - Oltre lo specchio, un thriller avvincente in cui Nicolas Cage interpreta un uomo in cerca di risposte che si ritrova coinvolto in un mistero oscuro e inquietante mentre gestisce un motel isolato. Chiude il ciclo dedicato al compleanno dell'attore Mom And Dad, insolita commedia horror con Nicolas Cage e Selma Blair nel ruolo di due genitori che, a causa di un'inquietante forza misteriosa, sono spinti a cedere ai loro istinti più primitivi, dando vita a una serie di eventi caotici e inaspettati.