Nicolas Cage si lamenta del suo cameo in The Flash: 'Era pieno di CGI, non è quello che ho fatto sul set'

Nicolas Cage non è entusiasta della CGI che ha ricoperto la sua interpretazione nel breve cameo che ha avuto in "The Flash".

Non tutti sanno che Nicolas Cage avrebbe dovuto interpretare Superman in un film degli anni '90 che Tim Burton avrebbe dovuto dirigere. Il progetto non si è mai concretizzato, ma per rendergli omaggio il regista di The Flash ha inserito Cage nel film per un cameo facendogli indossare il costume dell'Uomo d'Acciaio.

Cage, però, non ha apprezzato quello che è stato fatto in post-produzione. "L'hai detto perfettamente quando hai detto: 'Abbiamo fatto un accordo'", dice l'attore a Wired. "Questo è il fulcro. C'è un accordo, una comprensione reciproca e un contratto in cui sei entrato conoscendo entrambe le parti e sapendo benissimo in cosa ci stiamo cacciando."

"Non sto dicendo che abbiano usato l'intelligenza artificiale su Superman. Forse l'hanno fatto. Non lo so. Forse era solo CGI, ma qualunque cosa fosse, non è quello che ho fatto sul set", ha aggiunto Cage. "Per quanto ami il regista Andy Muschietti e la sorella e produttrice Barbara Muschietti - e penso che siano fantastici - non è quello che mi è stato detto di fare sul set."

Ezra Miller, da Animali fantastici a The Flash: ritratto di un supereroe hippie

"Abbiamo visto The Flash e ci ha rattristato": i registi di Batgirl pensano che avrebbero fatto meglio

Batgirl: Leslie Grace in un'immagine

Per molti fan, la visione di The Flash - che tra l'altro ha fatto fiasco al botteghino - non è stata un'esperienza piacevole, ma sembra che per i registi di Batgirl, Adil El Arbi e Bilall Fallah, la visione sia stata un'esperienza ancora più triste. Durante un'intervista con Insider i registi hanno spiegato perché guardare il debutto da solista del Velocista Scarlatto è stata un'esperienza spiacevole a seguito della cancellazione improvvisa del loro film su Batgirl, che non è stato né distribuito nelle sale, né sulle piattaforma streaming.

"L'abbiamo guardato ed eravamo tristi. Amiamo il regista Andy Muschietti e sua sorella Barbara, che ha prodotto il film. Ma quando l'abbiamo guardato, abbiamo sentito che avremmo potuto partecipare all'intera vicenda. Non abbiamo avuto la possibilità di mostrare Batgirl al mondo e lasciare che il pubblico giudicasse da solo. Perché il pubblico è davvero il nostro capo e dovrebbe decidere se qualcosa è buono o cattivo, o se qualcosa dovrebbe essere visto o meno" ha rivelato Adil.

"Il nostro film era molto diverso da The Flash. Quello ha una grande componente fantasy, mentre il nostro era più concreto. Più simile alla Gotham City di Tim Burton", ha continuato Adil. Mentre Bilall ha descritto la cancellazione come "la più grande delusione della nostra carriera", aggiungendo: "Come fanboy, il solo fatto di essere al cospetto di Keaton come Batman è un privilegio e un onore. Ma è una sensazione agrodolce".