Nicolas Cage invita i giovani a proteggersi dall'AI: "Vi ruberà il vostro strumento"

L'invito di Nicolas Cage rivolto ai giovani attori affinché si proteggano dall'uso crescente dell'AI risuona dal palco del 25° Newport Beach Film Festival, dove il divo è intervenuto ieri per analizzare la situazione attuale dell'industria

"La performance cinematografica, per me, è un processo fatto a mano, organico, creato da zero", ha spiegato l'attore rivolto ai giovani. "Viene dal cuore, viene dall'immaginazione, viene dai pensieri, dai dettagli, dalla mente, dal lavoro di fino e dalla preparazione."

Cage ha proseguito dicendo: "Oggi c'è una nuova tecnologia in giro. Si tratta di una tecnologia con cui io non ho dovuto fare i conti per 42 anni, ma solo di recente. Ma i giovani attori, la nuova generazione, di certo dovranno farlo. Questa tecnologia vuole rubarvi il vostro strumento. Siamo noi il nostro strumento come attori. Non ci nascondiamo dietro chitarre e batterie."

L'accordo con gli studios dopo lo sciopero degli attori

Nicolas Cage ha fatto riferimento all'accordo raggiunto dal sindacato degli attori SAG-AFTRA con la Alliance of Motion Pictures and Television Producers sull'uso dell'AI dopo lo sciopero di Hollywood mettendo in guardia i giovani colleghi:

"Gli studios vogliono usare l'AI in modo da poter cambiare il vostro volto dopo che avete già girato. Possono cambiare il vostro volto, possono cambiare la vostra voce, possono cambiare le vostro battute, possono cambiare il vostro linguaggio del corpo, possono cambiare la vostra performance".

Cage ha poi tirato in ballo il suo cameo in The Flash del 2023, prendendolo come esempio di EBDR, Employment-based digital replica, pesantemente criticato dall'attore.

"Se venite contattati da uno studio per firmare un contratto, permettendo loro di utilizzare l'EBDR sulla vostra performance, voglio che consideriate quello che chiamo MVMFMBMI: la mia voce, il mio viso, il mio corpo, la mia immaginazione, la mia performance, in risposta", ha concluso. "Proteggete il vostro strumento."