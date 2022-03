Nicolas Cage in versione Dracula nelle prime foto dal set di Renfield

Il look di Nicolas Cage in versione Dracula è stato svelato grazie alle foto dal set scattate durante le riprese di Renfield.

Gli scatti, condivisi in esclusiva da People, mostrano la star con il trucco di scena e mentre indossa dei completi in velluto dai colori sgargianti.

Le immagini realizzate sul set di Renfield mostrano Nicolas Cage impegnato nella realizzazione di alcune scene con il protagonista Nicholas Hoult, che avrà la parte del braccio destro del personaggio creato da Bram Stoker.

Alla regia è impegnato Chris McKay e la troupe e il cast sono impegnati nella città di New Orleans.

Hoult è apparso ricoperto di sangue, anticipando quindi dei momenti violenti nel progetto.

Cage ha già anticipato che vuole proporre una versione inedita dell'iconico "mostro" arrivato innumerevoli volte sul piccolo e grande schermo, dopo quelle ideate dagli attori Bela Lugosi, Gary Oldman, Frank Langella, Christopher Lee e Luke Evans.

L'attore premio Oscar ha sottolineato che stava lavorando ai movimenti che avrebbe usato per dare delle sfumature al suo approccio all'iconico vampiro: "Ho visto Malignant e ho pensato a quello che la protagonista ha fatto con quei movimenti, e persino Ringu con Sadako Yamamura. Voglio vedere come possiamo esplorare i movimenti e la voce del personaggio. Ciò che lo rende super divertente è il fatto che sia una commedia".