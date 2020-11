Nick Fury: le riprese della serie Disney+ al via nel 2021?

A breve, Samuel L. Jackson tornerà nel Marvel Cinematic Universe nei panni dell'ex leader dello SHIELD Nick Fury. A quanto pare le riprese della serie prodotta per Disney+ si terranno nel 2021.

Spider-Man - Far From Home, un primo piano di Samuel L. Jackson

La notizia sulla produzione dello show arriva da Murphy's Multiverse e dal suo maestro di scoop Charles Murphy il quale afferma che Nick Fury farà parte del prossimo lotto di serie tv prodotte dai Marvel Studios. Secondo il sito web, la serie sarà probabilmente filmata entro la metà del 2021, a ruota di Moon Knight e She-Hulk, che entreranno in lavorazione nella prima metà dell'anno.

Dopo aver espresso la frustrazione per la riduzione del suo ruolo nell'MCU, Samuel L. Jackson si sarebbe seduto al tavolino con il capo dei Marvel Studios Kevin Feige per ridiscutere la sua presenza. Quell'incontro ha portato a un'apparizione in Captain Marvel e probabilmente ha contribuito all'arrivo di una serie tv interamente dedicata a Nick Fury.

"Sam ha dato il meglio di sé in questa riunione in cui abbiamo parlato dle suo personaggio e del fatto che fosse sparti dall'MCU", ha rivelato Kevin Feige l'estate scorsa a COmicBook.com. "Si presenta in Avengers: Age of Ultron, poi non è in Captain America: Civil War e non l'abbiamo visto in molti film per un po'. Ricordo di averlo incontrato due anni fa e di aver detto 'So che è passato del tempo, Sam. Ecco il nostro piano. Il 2019 sarà l'anno di Fury'. In Captain Marvel abbiamo visto il giovane Nick Fury con entrambi gli occhi, ha avuto un momento commovente in Avengers: Endgame ed è comparso anche in Spider-Man. Ed è divertente vedere ora l'anno di Fury completo."

Al momento non sappiamo se la serie su Nick Fury sarà indipendente o se l'imminente comparsa dello SWORD, versione galattica dello SHIELD, collegherà lo show a un'eventuale storyline di Secret Invasion in Captain Marvel 2. Non ci resta che attendere per saperne di più.