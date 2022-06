Michael Fassbender al volante alla 24 Ore di Le Mans

Michael Fassbender corona finalmente il suo amore per l'alta velocità partecipando alla mitica 24 Ore di LeMans. L'attore candidato a due Oscar ha corso nel weekend la mitica competizione vinta per la quinta volta consecutiva dalla Toyota.

Venezia 2016: un primo piano di Michael Fassbender al photocall di The Light Between Oceans

Michael Fassbender ha corso per la Porsche, il patrono di lunga data della sua carriera agonistica amatoriale. L'attore ha guidato una Porsche 911 RSR -19 a fianco del pilota canadese Zacharie Robichon e di Matt Campbell.

La 24 Ore di Le Mans è una delle gare più iconiche del circuito automobilistico che si svolge ogni anno a Le Mans, in Francia. La gara si distingue per avere un tempo fisso, piuttosto che una distanza fissa. Invece di correre per completare un percorso nel più breve tempo possibile, le squadre hanno 24 ore per guidare il più lontano possibile. La squadra che percorre la maggior distanza viene nominata vincitrice.

Michael Fassbender, grande amante dei motori, ha confessato che la usa prima grande passione, ben prima della recitazione, è stata l'alta velocità. Negli ultimi anni è stato sempre più attivo come pilota amatoriale di auto da corsa per Porsche, gareggiando in diverse gare di quattro ore e due gare di Supercoppa. "Mi è sempre stato molto chiaro fin da giovane", ha detto Fassbender in un comunicato stampa del 2020. "Ho sempre sentito un'affinità con le auto, ho sentito un legame con la guida e la velocità".

"Michael Fassbender ha deciso di raccogliere la sfida, e sono impressionato da come è andata, facendo ogni passo in preparazione per Le Mans", ha commentato Pierre Fillon, presidente dell'Automobile Club de l'Ouest che organizza la gara, al New York Times. "Si è avvicinato alla gara con enorme determinazione".

I 20 film di corse automobilistiche da vedere

Durante la gara, Michael Fassbender ha perso il controllo dell'auto per due volte nel giro di poco tempo in ingresso di curva senza riportare conseguenze gravi per sé e per la vettura. La Toyota ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nella categoria hypercar al termine della 90/a edizione della 24 Ore di Le Mans, continuando il suo dominio incontrastato sul leggendario circuito della Sarthe.

Prossimamente ritroveremo Michael Fassbender protagonista di The Killer sarà un adattamento dell'omonima graphic novel di Alexis Nolent diretto da David Fincher.