Newark: svelata la data di uscita del film prequel della serie I Soprano

The Many Saints of Newark, film prequel della serie I Soprano, ha cambiato titolo e ha finalmente una data prevista per l'arrivo nelle sale: Warner Bros. ha infatti annunciato che Newark debutterà nei cinema americani il 25 settembre 2020.

La data sembra quindi confermare l'intenzione dei produttori di puntare alla stagione dei premi, probabilmente presentando in anteprima il lungometraggio a uno dei festival internazionali in programma in quelle settimane, come Venezia, Telluride o Toronto.

La sceneggiatura del film è stata scritta da David Chase, il creatore della serie originale, mentre la regia è di Alan Taylor, già coinvolto nella realizzazione di alcuni episodi dello show vincitore di cinque Golden Globes.

Al centro della trama c'è Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), il padre di Christopher (Michael Imperioli). Sul grande schermo apparirà anche Tony Soprano con il volto di Michael Gandolfini, il figlio di James.

Nel cast di Newark ci sono anche Vera Farmiga, Jon Bernthal, Corey Stroll e Billy Magnussen.

Il progetto racconterà le tensioni esistenti negli anni Sessanta tra la comunità afroamericana e quella italiana e si racconterà la giovinezza di Tony mostrando l'iconico personaggio quando era ancora un ragazzino.