New Mutants, le riprese aggiuntive avverranno nei prossimi mesi

New Mutants arriverà nei cinema americani il 3 aprile 2020 e il produttore Simon Kinberg ha rivelato che le tanto attese riprese aggiuntive si svolgeranno nei prossimi mesi.

Lo spinoff della saga dei mutanti diretto da Josh Boone avrebbe dovuto arrivare inizialmente nelle sale nella primavera 2018 e deve ancora superare alcuni ostacoli.

Il produttore Simon Kinberg, parlando di New Mutants, ha ora svelato che è stato così complicato riuscire a organizzare un ritorno sul set: "La Marvel è realmente brillante nell'organizzarsi considerando il budget e le tempistiche, hanno tutto preparato, e noi non siamo mai stati così intelligenti. Noi abbiamo sempre faticato a far ritornare tutti questi attori insieme sul set, nello stesso posto e nell'esatto momento".

Maisie Williams, interprete di Wolfsbane, aveva rivelato nel mesei di marzo che non aveva idea della situazione del film, come avevano confermato Charlie Heaton e Anya Taylor-Joy.

Kinberg ha inoltre aggiunto: "Sembrerebbe semplice farli tornare sul set perché forse non sono tutti star del cinema come gli altri film di X-Men, ma tutti sono protagonisti di serie televisive, quindi dobbiamo aspettare che si liberino degli impegni con i progetti per il piccolo schermo per riuscire ad avere la loro disponibilità nello stesso periodo. Accadrà nei prossimi mesi".

New Mutants viene descritto come una storia ambientata nell'universo degli X-Men, ma senza costumi o villain dotati di poteri sovrannaturali. Al centro della storia ci sarà un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri.