New Mutants: nuove foto di Anya Taylor-Joy nel ruolo di Ilyana

L'attrice Anya Taylor-Joy è ritratta in alcune foto ufficiali del film The New Mutants, con al centro una nuova generazione di X-Men.

The New Mutants sta finalmente per arrivare nei cinema, la distribuzione in Italia è prevista per il 2 aprile, e online sono state condivise nuove foto ufficiali che ritraggono Ilyana, il personaggio interpretato dall'attrice Anya Taylor-Joy.

Le immagini permettono di vedere qualche dettaglio in più del look della giovane mutante, mostrata mentre disegna sui muri della propria stanza e in qualche momento di riflessione. Anya Taylor-Joy è una delle star del travagliato cinecomic dalle sfumature quasi horror New Mutants, diretto dal regista Josh Boone.

Il progetto è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.