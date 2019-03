New Mutants, Maisie Williams: "Non ho idea di quando uscirà il film!"

New Mutants, lo spinoff delle avventure degli X-Men dall'atmosfera maggiormente horror, sembra abbia un destino incerto: nemmeno Maisie Williams è stata aggiornata sulla situazione del progetto dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney. L'interprete di Wolfsbane, una giovane mutante licantropa, ha spiegato: "Chi lo sa quando cavolo verrà distribuito nelle sale!".

Maisie Williams, intervistata da Rolling Stone, ha raccontato che erano previste delle riprese aggiuntive per renderlo più spaventoso, ma non è mai tornata sul set. L'attrice, pochi giorni fa, ha incontrato Charlie Heaton e gli ha chiesto se sapesse qualcosa di quanto sta accadendo, ma anche il suo amico e collega non ha alcuna notizia.

La giovane star ha quindi sottolineato: "Spero che questa intervista metta un po' di fretta a tutti!".

L'attrice ha inoltre rivelato che spera che in futuro il suo personaggio incontri Jean Grey, interpretata da Sophie Turner che è la sua migliore amica dopo essersi conosciute sul set della serie Il Trono di Spade: "Sarebbe stupido in modo ridicolo se non lo facessero!".

New Mutants è il film diretto da Josh Boone e il regista ha descritto il progetto come una storia ambientata nell'universo degli X-Men, ma senza costumi o villain dotati di poteri sovrannaturali. Al centro della storia ci sarà un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri.