New Mutants, Maisie Williams: "Pensavo che i fan non mi volessero"

Maisie Williams su New Mutants: 'Pensavo che i fan non mi volessero', rivela la giovane attrice di Game of Thrones parlando del nuovo film Marvel Fox in uscita ad aprile.

New Mutants arriverà finalmente al cinema ad aprile, ma ci fu un tempo in cui Maisie Williams non era sicura che i fan l'avrebbero accettata come interprete di Wolfsbane nel film targato Marvel e 20th Century Fox.

"Il mio casting per il ruolo venne diffuso online fin dai primi giorni, prima ancora che fosse stato stabilito con certezza. Fox non mi aveva ancora confermato, eravamo ancora agli inizi delle trattative" ha raccontato l'attrice riguardo al suo coinvolgimento nella pellicola dedicata ai giovani mutanti, come segnala anche Comicbook "Mi sono presa una pausa nell'estate del 2016, e non sono andata sul web per nessuna ragione. Non ho letto nulla in proposito quando si venne a sapere. Se le persone ti apprezzano, allora tanto meglio, ma hai comunque del lavoro da fare, e lo devi fare bene. Se le persone non ti apprezzano, va bene lo stesso, hai comunque del lavoro da fare e, ovviamente, lo devi fare bene anche in questo caso. Ma da quel che pensavo, non credevo che i fan mi volessero nel ruolo".

Maisie Williams, che negli ultimi 8 anni è stata l'interprete di Arya Stark nella popolare serie tv di HBO Game of Thrones, non si è certo tirata indietro, però, e ha accettato questa nuova sfida con entusiasmo: "Credo che per un attore ottenere un qualsiasi ruolo sia una gran cosa, e ottenerne uno così imponente dopo Game of Thrones mi entusiasma davvero tanto. Mi aiuterà tantissimo a migliorare e fare strada nella mia professione".

New Mutants, diretto da Josh Boone, ha avuto un iter creativo-produttivo decisamente travagliato, e dopo l'acquisto di 20th Century Fox da parte di Disney, in molti avevano messo in dubbio persino l'uscita stessa della pellicola. Di recente, tuttavia, è stato annunciato che il film con protagonisti anche Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e appunto Maisie Williams, approderà nelle sale italiane il 2 aprile 2020.