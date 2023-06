New Amsterdam 5 su Canale 5: trama e cast degli episodi di stasera

Stasera su Canale 5, in prima serata, inizia la quinta ed ultima stagione di New Amsterdam: ecco la trama e il cast degli episodi

Stasera, 7 giugno, su Canale 5, in prima serata, verranno trasmesse tre nuove puntate di New Amsterdam. La quinta, e conclusiva stagione del medical-drama, è composta da tredici episodi. Quelli che andremo a vedere stasera sono andati in onda negli Stati Uniti rispettivamente il 20 e il 27 settembre e il 4 ottobre 2022.

New Amsterdam è un medical-drama, la serie televisiva è incentrata sul personaggio di Max Goodwin, il nuovo direttore medico dell'ospedale New Amsterdam. La trama ruota attorno alle sfide e ai cambiamenti che Goodwin cerca di apportare all'ospedale per fornire una migliore assistenza ai pazienti. La serie esplora anche le vite personali e professionali del personale medico dell'ospedale. New Amsterdam è stata trasmessa per la prima volta nel 2018 ed è ispirata al libro 'Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital' di Eric Manheimer.

New Amsterdam: il dramma medico si conclude con una quinta stagione di soli 13 episodi

Trama degli episodi di stasera 7 giugno

Stagione 5 episodio 1 - Tutto è Indefinito

Bloom, Iggy e Reynolds si schierano al fianco di Max mentre affronta le conseguenze della decisione di Helen Sharpe. Intanto Bloom continua a chiedere ospitalità agli amici perché preferisce non dormire nella propria casa dove vive Leyla in attesa del definitivo permesso di soggiorno, e lei non vuole infastidirla. Quando, alla fine, avendo esaurito la pazienza degli amici, si decide a parlare con Leyla scopre che quest'ultima ha una nuova fidanzata. Reynolds e Wilder aiutano un paziente terminale a realizzare il suo sogno legato ad uno spettacolo Hollywoodiano.

Stagione 5 episodio 2 - Inganno Perfetto

Max mette alla prova un audace nuovo programma di risparmio che potrebbe aiutare sia il New Amsterdam che i suoi pazienti più bisognosi. Wilder cerca di convincere Canaan Ochoa, campione di basket, a sottoporsi ad un intervento che gli salverebbe la vita ma metterebbe fine alla sua carriera. Iggy cerca un nuovo partner e usa una App di Incontri. Ma è piuttosto maldestro, e all'inizio non riceve alcun riscontro.

Stagione 5 episodio 3 - Un grande giorno

Bloom si fa ospitare dalla sua sorella Vanessa e, nonostante il loro rapporto perennemente conflittuale, cerca di riavvicinarsi a lei. Nel corso di una festa di matrimonio, si verifica un'esplosione durante la cerimonia che causa il ricovero in emergenza di tutti i presenti, feriti e traumatizzati. Durante l'incidente, si scopre che lo sposo è gravemente ferito e ha bisogno urgentemente di una trasfusione di sangue, ma il suo tipo sanguigno è Lutheran B negativo, che è estremamente raro.

Nel cast

