Never Rarely Sometimes Always: il trailer del film che ha conquistato il Sundance

Online è stato diffuso il trailer di Never Rarely Sometimes Always, il film scritto e diretto da Eliza Hittman.

Never Rarely Sometimes Always ha un nuovo trailer che mostra alcune emozionanti scene del progetto che ha conquistato il Sundance e il Festival di Berlino.

Nel video si assiste alla scoperta di una delle due ragazze protagoniste di essere incinta e le difficoltà nell'affrontare una scelta in grado di cambiare la vita.

Il film, in arrivo nei cinema americani il 13 marzo, è stato scritto e diretto da Eliza Hittman.

Never Rarely Sometimes Always ha come protagoniste due teenager che vivono nella provincia della Pennsylvania. Autumn (Sidney Flanigan) e sua cugina Skylar (Talia Ryder) che, dopo la scoperta di una gravidanza non voluta e facendo i conti con la mancanza di sostegno, decidono di intraprendere un viaggio con destinazione New York.

Nel cast ci sono anche Ryan Eggold, Théodore Pellerin e Sharon Van Etten. Tra i produttori ci sono anche Adele Romanski (Moonlight) e Sara Murphy.