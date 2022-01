Neve Campbell: "Sul set di un film sono sopravvissuta all'attacco di un orso"

Neve Campbell ha rivelato che quando aveva soli 17 anni è sopravvissuta a un incidente sul set legato a un attacco di un orso.

L'attrice non ha rivelato il titolo del film le cui riprese potevano prendere una svolta mortale, ma ha condiviso molti dettagli durante la sua apparizione a The Kelly Clarkson Show.

Parlando della sua carriera, Neve Campbell ha raccontato: "Stavo interpretando questo ruolo che doveva avere un rapporto simbiotico con gli animali e in cui c'era una scena in cui venivo inseguita da un orso. Hanno portato questo orso sul set e inizialmente mi hanno dato questa grande bottiglia di Coca Cola per nutrirlo. Dopo mi hanno detto di immergere la mano nel miele e semplicemente correre. E quando sarei arrivata all'albero avrei dovuto girare la mano e nutrire l'orso".

La protagonista di Scream ha quindi proseguito il suo racconto sottolineando: "Ho immerso la mano e sono corsa verso questa roccia, mi sono girata e ho messo fuori la mano, ma l'orso non stava rallentando e non stava puntando la mia mano. Mi ha afferrata per la gamba e mi ha trascinata verso la foresta. Mia madre stava facendo visita al set e stava urlando. L'intera troupe era bloccata perché nessuno riusciva a credere a cosa stava accadendo. Tutto quello che mi è venuto in mente di dire è stato 'Mi sta mordendo', come se non fosse stato ovvio".

L'addestratore dell'orso è riuscito però a distrarre l'animale lanciando delle pietre, facendolo allontanare dall'attrice. Per fortuna l'incidente non le ha causato ferite serie e permanenti, tuttavia Neve ha sottolineato: "Alle volte ti chiedono di fare delle cose sciocche per lavoro".