Scream 7: una nuova minaccia per Sidney Prescott nel trailer del Super Bowl

Paramount Pictures ha diffuso il nuovo trailer di Scream 7 nel corso dell'evento sportivo più seguito dell'anno, il Super Bowl, che nella notte ha visto affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Tra i vari trailer distribuiti, uno dei più attesi era proprio Scream 7.

Il settimo film della saga horror creata da Wes Craven è stato annunciato nell'estate 2023, con l'agognato ritorno di Sidney Prescott, il personaggio principale del franchise, interpretato da Neve Campbell, a distanza di trent'anni dalla sua prima apparizione sullo schermo.

La nuova minaccia in Scream 7

Il film, diretto da Kevin Williamson, come viene mostrato nel trailer, è incentrato su Sidney Prescott e su un nuovo killer con la maschera di Ghostface, determinato a sconvolgere la vita della protagonista e di sua figlia. Dopo aver contribuito a rilanciare il franchise con il quinto Scream, Neve Campbell aveva rinunciato a Scream 6 per questioni legate al compenso.

Courteney Cox e David Arquette torneranno nei rispettivi ruoli storici del franchise, la giornalista Gale Weathers e l'agente Dwight Riley. Anche Matthew Lillard e Scott Foley, storici co-protagonisti del primo lungometraggio del franchise uscito nel 1996 e di Scream 3, torneranno ad interpretare Stu Macher e Roman Bridger, nonostante i loro personaggi siano morti nei capitoli precedenti.

Completano il cast Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown, affiancati dai nuovi ingressi Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, McKenna Grace, Sam Rechner, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Anna Camp, Joel McHale, Mark Consuelos ed Ethan Embry.

Il successo di Scream

Wes Craven ha diretto i primi quattro capitoli del franchise horror: Scream (1996), Scream 2 (1997), Scream 3 (2000) e Scream 4 (2011) prima della sua morte nel 2015. A dirigere il settimo capitolo è stato chiamato il co-creatore Kevin Williamson, che si occupò della sceneggiatura dei primi due film e del quarto.

La produzione di Scream 7 ha affrontato importanti difficoltà, tra cui ritardi causati dagli scioperi SAG-AFTRA e WGA, cambiamenti creativi e il mancato ritorno di alcuni membri del cast come Melissa Barrera, esclusa a causa di commenti pubblicati sui social media riguardo al conflitto in corso in Israele, e Jenna Ortega, che ha lasciato il film a causa di un conflitto di programmazione con le riprese della serie Netflix Mercoledì.