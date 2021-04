Netflix: in un video i film in uscita, tra cui Sweet Girl, Trollhunters: L'ascesa dei Titani e Fear Street

Netflix ha condiviso online un video che mostra le prime sequenze in anteprima dei film in arrivo sugli schermi della piattaforma nei prossimi mesi.

Tra le sequenze inserite nel montaggio quelle di film come Sweet Girl con star Jason Momoa, del film animato Trollhunters: L'ascesa dei Titani, Monster, America: Il Film, Blood Red Sky, Vivo, la trilogia di Fear Street e The Kissing Booth 3.

Nell'anteprima estiva condivisa online si regalano delle anticipazioni sui film che debutteranno su Netflix con cadenza settimanale, ecco alcuni dettagli relativi ai titoli in arrivo.

Un padre è stato scritto e diretto da Paul Weitz e ha come protagonista Kevin Hart nel ruolo di Matthew Logelin, la cui vita è stata raccontata nell'autobiografia Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love, che deve occuparsi da solo della figlia.

Jason Momoa è invece la star di Sweet Girl, film in cui interpreta un marito che giura di fare giustizia dopo che la moglie viene assassinata, dovendo inoltre proteggere sua figlia (Isabela Merced). Alla regia c'è Brian Andrew Mendoza.

La trilogia di Fear Street è diretta da Leigh Janiak e la sceneggiatura del progetto, firmata da Kyle Killen, è tratta dai romanzi di R.L. Stine. Al centro della trama un gruppo di teenager che scoprono una serie di terrificanti eventi nella città di Shadyside, Ohio.

He's All That è un remake di Kiss me e ha come protagonisti Addison Rae e Tanner Buchanan. Il film racconta la storia di un'influencer, Padgett Sawyer, che accetta il compito di trasformare il perdente del liceo in re del ballo scolastico nel tentativo di redimersi dopo la disastrosa fine di una storia d'amore.

America: The Motion Picture è un film animato in cui Channing Tatum dà voce a George Washington, Vivo è il lungometraggio, anche in questo caso animato, in stile musical che ha visto coinvolto Lin Manuel Miranda, L'ultimo mercenario ha come star Jean-Claude Van Damme, The Ice Road ha come protagonista Liam Neeson, Trollhunters: L'ascesa dei titani prosegue le avventure raccontate nelle serie prodotte da Guillermo del Toro e The Kissing Booth 3 riporta Joey King nelle atmosfere romantiche dei film che hanno conquistato gli utenti di Netflix.