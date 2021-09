Netflix, il trailer di Tudum, l'evento globale atteso da tutti i fan di film e serie tv

É appena uscito il trailer ufficiale di Tudum, il fan event globale di Netflix previsto per il 25 settembre: più di 145 tra le più grandi star della piattaforma streaming e tra i più famosi creativi provenienti da ogni angolo del pianeta, che rappresentano oltre 70 serie, film e contenuti speciali, saliranno sul palco virtuale per questa entusiasmante giornata piena di esclusive e anteprime.

Ispirato al primo suono che si sente all'inizio di una serie o un film su Netflix, TUDUM è il primo evento globale Netflix per i fan. L'obiettivo è semplice: onorare e intrattenere i fan Netflix di tutto il mondo. Sul palco virtuale saranno presentate anteprime, anticipazioni ed esclusive sui titoli in arrivo, tra cui Stranger Things, The Witcher, La casa di carta e Bridgerton.

Puoi seguire il primo fan event globale di Netflix dalle ore 18.00 (ora italiana) del 25 settembre sul canale YouTube di Netflix Italia, oltre che su Twitter e Twitch. La programmazione includerà anche alcuni speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani, ma anche a entusiasmanti contenuti anime, a partire dalle 14:00 su canali specifici.

Nel corso delle tre ore dell'evento saranno presentati oltre 70 titoli, tra cui alcune delle serie più popolari come Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La casa di carta e Cobra Kai, così come blockbuster quali Red Notice, Don't Look Up, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard e molti altri.