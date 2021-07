Netflix, Thierry Fremaux: "Nominatemi un solo grande regista scoperto da una piattaforma streaming"

Secondo il delegato generale del Festival di Cannes Thierry Fremaux, Netflix e le altre piattaforme streaming devono ancora scoprire un grande regista. Queste parole ribadiscono la sottile guerra fredda che da qualche anno si consuma tra il più prestigioso festival di cinema internazionale e le piattaforme, in particolare Netflix, i cui film saranno esclusi dal programma della manifestazione finché non sarà garantita anche la distribuzione nei cinema francesi.

Thierry Frémaux ha gettato benzina sul fuoco sfidando i giornalisti presenti all'incontro stampa inaugurale di Cannes e invitandoli a "nominare un regista che sia stato scoperto da una piattaforma. Non c'è, nemmeno dopo 10 anni", come riporta Yahoo Entertainment.

Netflix boicotta Cannes dal 2018 dopo che è stata riconfermata la regola per cui solo i film che hanno un'uscita programmata nei cinema francesi possono competere per la sua Palma d'Oro.

Così, dopo aver elogiato Netflix - che ha inaugurato il servizio nel 2007 - per il suo "lavoro straordinario", Thierry Fremaux è stato veloce a rigirare la fretta tornando a difendere la magia del grande schermo:

"Abbiamo appena festeggiato il 125esimo anniversario dell'invenzione del cinema. Vediamo se tra 100 anni festeggeremo il compleanno delle piattaforme. Non credo che Netflix o gli altri possano ignorare il festival di Cannes. Vedrete i nomi del futuro nel nostro programma... Ecco perché il dialogo deve essere aperto".

Le relazioni tra Cannes e il colosso tecnologico californiano si sono raffreddate dopo che, nel 2017, i proprietari di cinema francesi hanno protestato per l'inclusione di due film dello streamer nel concorso internazionale. L'anno successivo, il festival ha modificato il regolamento imponendo l'uscita nelle sale francesi per tutti i film in corsa per la Palma d'Oro. Netflix ha risposto ritirando i suoi tre film dal programma del festival all'ultimo minuto e creando un notevole caos. Successivamente il CEO di Netflix Reed Hastings ha ammesso di aver superato il limite:

"A volte commettiamo degli errori. Ci siamo ritrovati in una situazione più problematica di quanto avremmo voluto con Cannes".

Anche se tra Fremaux e Hastings non sembra più esserci sangue cattivo ("Siamo amici... Parliamo di continuo"), mentre Amazon si è piegato volentieri alle regole di Cannes, Netflix continua a rimanere sulle sue posizioni. Di conseguenza, quest'anno sono due i film targati Amazon in programma a Cannes a partire dal film di apertura, Annette, con Adam Driver e Marion Cotillard.

Fremaux, però, non ha intenzione di venire incontro a Netflix e spiega: "la legge francese era già in fase di revisione e la stessa regola di Cannes "non è così dura. Ma Netflix non vuole rispettare nemmeno questo, né vuole portare film che non sono in competizione".