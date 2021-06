Cannes 2021: a Marco Bellocchio Palma d'Oro alla carriera, in anteprima il documentario Marx può aspettare

Marco Bellocchio riceverà la Palma d'Oro alla carriera a Cannes 2021 e presenterà un nuovo lavoro, un documentario dall'enigmatico titolo Marx può aspettare.

Marco Bellocchio al lavoro sul set di Sangue del mio sangue

Marx può aspettare è un documentario personale profondamente commovente e doloroso che Marco Bellocchio presenterà in Selezione Ufficiale a Cannes. Attraverso questo film, il cineasta italiano cerca di capire, in retrospettiva, il suicidio del fratello gemello avvenuto all'età di 29 anni. Una tragedia familiare da cui non si è mai veramente ripreso, divenuta fonte di sensi di colpa e di ispirazione. Mescolando estratti dei suoi film e conversazioni con persone a lui vicine, Bellocchio indaga su questa figura fraterna che non smette mai di ossessionare la sua filmografia.

Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes, saluta il premio alla carriera a Marco Bellocchio dichiarando: "Marco ha sempre messo in discussione le istituzioni, le tradizioni, la storia personale e collettiva. In ciascuna delle sue opere, quasi involontariamente, o almeno nel modo più naturale possibile, rivoluziona l'ordine costituito". Thierry Frémaux, Delegato Generale, aggiunge: "Siamo orgogliosi di dare un riconoscimento a Marco Bellocchio, uno dei grandi maestri del cinema italiano dopo 56 anni di affascinante lavoro, che arriva dopo il premio assegnato ai suoi amici registi Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira e Agnès Varda. È un regista, un autore e un poeta. Onorarlo con la Palma d'oro onoraria è una scelta ovvia per tutti coloro che ammirano il suo lavoro".

Cannes 2021: il manifesto ufficiale è un omaggio a Spike Lee