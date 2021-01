Netflix supera i 200 milioni di abbonati durante la pandemia

Nel 2020 Netflix ha dovuto affrontare una concorrenza più agguerrita che mai, ma lo streamer non mostra segni di cedimento concludendo l'annata con quasi 204 milioni di abbonati globali, cifra senza precedenti.

The Midnight Sky: George Clooney in una scena del film

Complice la pandemia, le chiusure in tutto il mondo hanno contribuito ad aumentare in modo significativo le iscrizioni alla piattaforma streaming. Netflix ha, inoltre, beneficiato del boom generale del settore aggiungendo oltre 36 milioni di abbonati durante l'anno. Sebbene la maggior parte dei suoi nuovi abbonati sia arrivata durante la prima metà del 2020, il quarti trimestre ha regalato 8,51 milioni di abbonati in più superando la cifra di 6 milioni che gli investitori di Wall Street si aspettavano.

Di solito Netflix si comporta bene durante gli ultimi tre mesi dell'anno, momento in cui sono stati diffusi alcuni dei titoli più attesi. L'ultimo trimestre del 2020 non ha fatto eccezione inaugurando la quarta stagione di The Crown e pubblicando le novità La regina degli scacchi e Bridgerton, entrambe rivelatesi enormi successi di pubblico.

Netflix ha rivelato che l'83% dei suoi nuovi abbonati nel 2020 proviene da paesi diversi da Stati Uniti e Canada. Durante il quarto trimestre, i maggiori guadagni di abbonati della società sono giunti da Europa, Medio Oriente e Africa, dove ha aggiunto 4,46 milioni di abbonati. Nello stesso periodo, Netflix ha segnato solo 860.000 nuovi abbonati negli Stati Uniti e in Canada.

In una lettera agli azionisti, Netflix ha sottolineato la buona annata in concomitanza con la crescita esponenziale di Disney+, giunta rapidamente a 87 milioni di abbonati. Reed Hastings ha parlato della piattaforma rivale nel corso di un q&a specificando:

"I risultati di Disney sono impressionanti, il fatto che Disney e Netflix competano titolo per titolo, film per film, è molto positivo. Per noi mantenere la leadership su certi settori dell'intrattenimento generale è stimolante e mentre forse avremo la peggio nel campo dell'animazione, non credo che vedrete titoli come Bridgerton su Disney tanto presto."