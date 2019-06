Netflix, Stranger Things all'E3 2019 diventa videogioco per dispositivi mobile

Netflix ha svelato all'E3 2019 che nel 2020 arriverà il videogioco ispirato a Stranger Things e destinato alle piattaforme mobile, permettendo quindi ai fan della serie di immergersi totalmente nel mondo delle avventure dei giovani di Hawkins, Indiana.

Il progetto fa parte delle nuove iniziative ideate dalla piattaforma di streaming che ha intenzione di produrre e sostenere la creazione di vari giochi legati ai propri progetti originali proposti agli abbonati di tutto il mondo.

Stranger Things è già al centro di Stranger Things 3: The Game che il 4 luglio, in contemporanea con l'arrivo della terza stagione, sarà disponibile per PC e console. Il nuovo videogame permetterà invece di sfruttare le potenzialità legate all'utilizzo del GPS per far scoprire ai giocatori gli elementi legati al Sottosopra, dimensione che si nasconde intorno a loro e sarà possibile esplorare durante i propri spostamenti e viaggi.

Netflix ha inoltre annunciato lo sviluppo di The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, un gioco strategico ambientato nel mondo creato da Jim Henson per il film arrivato nelle sale nel 1982 e ora al centro di una nuova serie tv. Il videogame sarà disponibile per Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, PC e Mac.

I personaggi e i mondi protagonisti dei film e degli show della società appariranno poi anche in giochi di alcuni partner come Roblox, Ubisoft e Behaviour Interactive, seguendo il desiderio della società di "intrattenere il mondo" e "creare un ambiente in cui gli artisti possano avere la libertà di esprimere la propria creatività".

Stranger Things 3: The Game arriverà in contemporanea con i nuovi episodi