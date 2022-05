Netflix punta sul live streaming? Scopriamo la nuova possibile funzione della piattaforma

A quanto pare lo streaming live potrebbe arrivare anche su Netflix. La piattaforma streaming di Hastings e Randolph starebbe pensando di aggiungere la funzione delle dirette per alcuni suoi prodotti.

È il sito Deadline a riportare le intenzioni dello streamer di Scotts Valley, spiegando che il servizio ha confermato di essere nelle prime fasi dello sviluppo di un piano che permetta di trasmettere live alcuni suoi contenuti, come ad esempio i programmi di stand-up comedy o le competizioni tipo Dance 100.

Inoltre, questa opzione potrebbe essere utilizzata anche per gli eventi della piattaforma come il festival Netflix is a Joke, oppure reunion di show come Selling Sunset, come quella da poco trasmessa per la sua quinta stagione.

Una tale mossa, scrive poi Deadline, potrebbe inoltre aprire le porte all'ordine di unscripted series ed entrare in competizione diretta con i vari network lineari.

Ovviamente, una simile funzione potrebbe essere estesa anche agli eventi sportivi, sebbene pare non sia quello per ora il focus principale dell'iniziativa. Vedremo, comunque, come si svilupperà la vicenda.