Netflix: le serie tv e i film più visti della settimana in Italia (top 10 dal 12 al 18 dicembre)

La settimana dal 12 al 18 dicembre su Netflix conferma il dominio di Mercoledì in cima ai titoli più visti tra le serie tv, mentre Quando Dio imparò a scrivere sale in cima alla top 10 dei film più visti. Lo show con protagonista Jenna Ortega prosegue la sua corsa verso i record stabiliti sulla piattaforma di Netflix, restando stabile in vetta dopo ben quattro settimane.

I film più visti su Netflix Italia della settimana dal 12 al 18 dicembre

La Top 10 dei film più visti in Italia su Netflix vede arrivare al primo posto Quando Dio imparò a scrivere, titolo particolarmente popolare inn Europa, dove è arrivato al numero uno in classifica in ben 13 nazioni.

Alle sue spalle si posiziona John Wick 3, il terzo capitolo della saga action con protagonista Keanu Reeves che fa il suo debutto sulla piattaforma di streaming ottenendo immediatamente l'attenzione degli spettatori. Sul gradino più basso del podio si posiziona infine la versione di Pinocchio firmata da Guillermo del Toro, che ha compiuto dei passi in avanti tra le statistiche legate alle visualizzazioni grazie all'ottima accoglienza riservata dagli spettatori, specialmente oltreoceano.

La commedia natalizia Credo a Babbo Natale arriva alla quarta posizione, essendo nella Top 10 in ben 63 nazioni. Alla quinta e alla sesta posizione ci sono invece L'amante di Lady Chatterley e Troll, che riescono a rimanere nella classifica dei film più visti dopo 3 settimane dal debutto.

Il magico mondo creato da J.K. Rowling entra nella top 10 al settimo posto con il primo capitolo della saga di Animali Fantastici, con star Eddie Redmayne. Alle sue spalle si posiziona Matrimonio a punti, in grado di raggiungere la prima posizione in Argentina. Chiude al decimo posto, infine, un classico come Good Will Hunting, tra i titoli più visti in 17 nazioni.

1 Quando Dio imparò a scrivere - Una detective privata sostiene di soffrire di paranoia ed entra in un ospedale psichiatrico per indagare sulla morte misteriosa di un paziente.

Quando Dio imparò a scrivere, la recensione: su Netflix un mystery dalle mille sorprese

2 John Wick 3: Parabellum - Con una taglia da 14 milioni di dollari sulla testa, l'esclusivo sicario John Wick deve affrontare ogni killer che incontra per ritrovare vecchie alleanze e riscattarsi.

John Wick 3: Parabellum, la recensione: Keanu Reeves e la coscienza dell'assassino

3 Pinocchio - Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinterpreta la classica storia del burattino di legno che prende vita in questo straordinario musical in stop motion.

Il Pinocchio di Guillermo del Toro, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi della morte e ad amare la vita

4 Credo a Babbo Natale - Lisa esce felicemente con Tom per cinque mesi, poi scopre inorridita che lui è fissato con la festività che lei non ama proprio. Concederà al Natale un'altra possibilità?

Credo a Babbo Natale, la recensione: su Netflix una stucchevole commedia natalizia

5 L'amante di Lady Chatterley - Nel film con star Emma Corrin e Jack O'Connell, la protagonista è l'aristocratica e infelicemente sposata Lady Chatterley intreccia una relazione passionale con il guardiacaccia della tenuta del marito e se ne innamora perdutamente.

L'amante di Lady Chatterley, la recensione: il film con Emma Corrin è un inno all'amore più che al sesso

6 Troll - Nel film diretto da Roar Uthaug, quando un'esplosione nelle montagne norvegesi risveglia un antico troll, i funzionari pubblici assoldano una coraggiosa paleontologa per scongiurare la catastrofe.

Troll, la recensione del monster movie Netflix: Godzilla in salsa scandinava

7 Animali fantastici e dove trovarli - Nel 1926 il coraggioso ed eccentrico mago Newt Scamander si reca in visita a New York e scopre un oscuro complotto che minaccia la comunità dei maghi.

Animali fantastici e dove trovarli: 5 cose che potreste non aver notato

8 Matrimonio a punti - Una coppia intrappolata in un matrimonio difficile passa dalla frustrazione alla speranza con un'app che premia le buone azioni... ma poi accumulare punti diventa un'ossessione.

9 Mechanic: Resurrection - Quando la donna che ama viene rapita da un vecchio nemico, il sicario in pensione Arthur Bishop, interpretato da Jason Statham, è costretto a occuparsi di una serie di difficili missioni assassine.

10 Will Hunting - Genio ribelle - Quando un professore scopre che un giovane è un genio della matematica, un terapista aiuta il ragazzo ad affrontare i demoni che interiori che lo stanno ostacolando.

Le serie tv più viste su Netflix Italia della settimana dal 12 al 18 dicembre

Mercoledì continua il suo dominio sulla classifica delle serie più viste su Netflix mantenendosi nella top 10 di ben 93 nazioni e al primo posto in quasi tutti i territori in cui è presente la piattaforma. Il progetto con star Jenna Ortega non è stato superato nemmeno dalla miniserie Harry & Meghan, che ha strappato il primo posto in alcune nazioni come Regno Unito e Irlanda, o dal debutto della prima stagione di The Recruit, fermatosi al quarto posto.

La Top 3 vede invece al gradino più basso del podio Odio il Natale, tra i dieci titoli più visti in 17 nazioni.

Alle spalle della quarta stagione di Too Hot to Handle si posiziona invece la seconda new entry della settimana: la stagione 4 di The Sinner. La classifica comprende poi titoli ormai da tempo tra i titoli più visti come la seconda stagione di Quando imparammo a volare, il debutto di 1899 e i nuovi episodi di Elite e The Crown.

1 Mercoledì: Stagione 1 - Perspicace, sarcastica e... un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy.

Mercoledì, la recensione della serie di Tim Burton: Essere un Addams oggi

2 Harry & Meghan - In questa docuserie Harry e Meghan raccontano in prima persona il loro percorso complicato, dalle fasi di corteggiamento fino al ritiro dalla vita di corte.

Harry & Meghan, la recensione della docu-serie Netflix: questa non è una favola reale

3 Odio il Natale - Un'infermiera single, interpretata da Pilar Fogliati, mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, cioè entro 24 giorni.

Odio il Natale, la recensione: la brava Pilar Fogliati per una serie da divano e coperta calda

4 The Recruit - Un avvocato della CIA alle prime armi è catapultato nel pericoloso mondo dello spionaggio internazionale quando un'ex risorsa minaccia di rivelare i segreti dell'agenzia.

The Recruit, la recensione della serie spionistica: dalla Bielorussia con amore

5 Too Hot to Handle: Stagione 4 - Single stupendi si conoscono e socializzano sulle spiagge di una località da sogno, con un inghippo: per vincere l'allettante premio in palio devono rinunciare al sesso.

6 The Sinner: stagione 4 - In una piccola cittadina dello stato di New York, un detective tormentato dai suoi conflitti interiori va a caccia di risposte per risolvere crimini sconcertanti.

The Sinner 4, la recensione dell'ultima stagione: chiude la serie crime su peccato e religione

7 L'estate in cui imparammo a volare: Stagione 2 - Le amiche Tully e Kate, interpretata da Katherine Heigl e Sarah Chalke, si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall'adolescenza ai 40 anni.

8 1899: Stagione 1 - Nella nuova serie dei creatori di Dark alcuni eventi misteriosi modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899, portando i passeggeri perplessi di fronte a un enigma spiazzante.

1899, la recensione della nuova serie Netflix: misteri in alto mare

9 Élite: Stagione 6 - Quando tre adolescenti figli di operai sono ammessi in una delle scuole private più esclusive della Spagna, lo scontro con i ricchi coetanei sfocia in un omicidio.

Élite 6, la recensione: Una serie che potrebbe andare avanti all'infinito...

10 The Crown: Stagione 5 - Ispirata a eventi reali, questa serie drammatizzata racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno. Nella quinta stagione, dopo il cambio di cast, si dà spazio negli episodi alla fine del matrimonio tra Carlo e Diana e a nuovi problemi per il regno di Elisabetta II.

The Crown 5, la recensione: la stagione meno riuscita della serie Netflix, ma che vola ancora alto