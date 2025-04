Ryan Murphy racconta i Kennedy: scelti i volti di Jackie e Caroline nella serie American Love Story di FX

FX ha annunciato le attrici che vestiranno i panni di Jackie e Caroline Kennedy nella nuova serie antologica firmata da Ryan Murphy, American Love Story.

Il primo capitolo della serie sarà incentrato sulla relazione tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette-Kennedy, una storia d'amore che ha affascinato il pubblico americano.

Secondo la sinossi ufficiale, American Love Story seguirà il corteggiamento e il matrimonio di John e Carolyn, considerati a lungo una sorta di "famiglia reale" americana, il cui legame si incrinò sotto la pressione dei media scandalistici e delle difficoltà personali. La loro storia si concluse tragicamente con l'incidente aereo del 1999 al largo della costa del Massachusetts.

Chi interpreterà Jackie e Caroline Kennedy in American Love Story?

Naomi Watts, già collaboratrice di lunga data di Ryan Murphy, interpreterà Jacqueline Kennedy Onassis. L'attrice, candidata all'Oscar, ha recentemente lavorato con Murphy anche in Feud: Capote vs. The Swans e sarà protagonista del prossimo legal drama su Hulu, All's Fair, accanto a Glenn Close, Sarah Paulson e Kim Kardashian.

Accanto a lei, Grace Gummer è stata scelta per il ruolo di Caroline Kennedy. L'attrice, nota per le sue interpretazioni in Mr. Robot e per la sua partecipazione a American Horror Story, tornerà a collaborare con Murphy anche in All's Fair.

Insieme a Watts e Gummer, nel cast di American Love Story ci sarà anche Sarah Pidgeon (Le piccole cose della vita), che interpreterà Carolyn Bessette. Al momento non è stato ancora annunciato il nome dell'attore che vestirà i panni di John F. Kennedy Jr.

La serie è prodotta esecutivamente da Ryan Murphy, Brad Simpson, Nina Jacobson, D.V. DeVincentis e Connor Hines, ed è realizzata da FX Productions e 20th Television.