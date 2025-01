Netflix anticipa il ritorno dei suoi tre show più popolari in un teaser: “Benvenuti nel 2025”

Due delle serie più viste sulla piattaforma streaming stanno per concludersi, ma sono tante le sorprese in arrivo nella nuova stagione.

Per celebrare l'arrivo del nuovo anno, Netflix ha offerto ai fan un assaggio di tre delle sue serie più popolari in un teaser che riunisce un primo sguardo alle nuove stagioni di Stranger Things, Mercoledì e Squid Game.

"I vostri 3 programmi preferiti torneranno quest'anno. Benvenuti nel 2025", si legge nella didascalia.

La clip si apre con una ripresa di Wednesday Addams, interpretata da Jenna Ortega, prima di passare al cast di Stranger Things mentre una voce fuori campo esclama: "Sta succedendo. Qualcosa sta arrivando."

Una scena di Front Man di Squid Game viene quindi mostrata prima del messaggio "Nel 2025, i 3 più grandi show di sempre torneranno".

Per il momento non vengono indicate date di uscita precise per gli show attesi dai fan.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Mercoledì 2

Jenna Ortega indaga

Con la supervisione di Tim Burton e Jenna Ortega nei panni della cupa Mercoledì Addams, la serie uscita nel 2022 si è rivelata un vero e proprio fenomeno, superando Stranger Things e diventando lo show in lingua inglese più seguito su Netflix.

La seconda stagione della serie, che segue le oscure avventure di Mercoledì mentre cerca di padroneggiare le sue abilità psichiche e risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, sarà "più oscura e complessa", come hanno spiegato gli showrunner e produttori esecutivi Al Gough e Miles Millar.

Stranger Things 5

I protagonisti di Stranger Things

Si chiude un'era con la quinta e ultima stagione di Stranger Things, serie teen che ha cavalcato l'effetto nostalgia diventando una delle serie più seguite di sempre e lanciando la carriera dei suoi giovani interpreti Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo, qui nei panni di un gruppo di ragazzini alle prese con i misteri paranormali che affliggono la loro cittadina fictional dell'Indiana, Hawkins.

Uscita nel 2016, la serie creata dai fratelli Duffer si è rivelata un punto di riferimento infrangendo numerosi record e affastellando misteri su misteri. Come promettono i creatori, ora tutto sarà rivelato: "Risponderemo a tutte le domande, e questo plasmerà la quinta stagione".

Stranger Things, Millie Bobby Brown piange leggendo una lettera d'addio: "Non sono pronta a lasciarvi"

Squid Game 3

Una scena di Squid Game

Il teaser di Netflix ha anticipato l'arrivo della terza e ultima stagione di Squid Game, folle serie coreana divenuta vero e proprio fenomeno globale.

La serie di successo, che vede centinaia di individui a corto di soldi competere in giochi mortali per una somma di denaro che potrebbe cambiare la loro esistenza, è approdata coi nuovi episodi su Netflix il 26 dicembre. Il creatore, scrittore e regista dello show, Hwang Dong-hyuk, ha già anticipato ai fan un assaggio di ciò che possono aspettarsi nella prossima stagione.

"Una volta terminata la storia, sono arrivato ​​a più di 10 episodi, che pensavo fossero troppo lunghi da contenere in una sola stagione. Quindi volevo arrivare a un punto adeguato per concludere la seconda stagione e poi andare avanti con la terza" ha spiegato.