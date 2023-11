Netflix ridurrà le inserzioni pubblicitarie agli abbonati che praticano il binge-watching

Netflix presto ridurrà gli annunci pubblicitari a seconda del numero di episodi televisivi che gli abbonati a questa tipologia di servizio guarderanno in binge-watching.

Lo streamer ha introdotto le pubblicità al suo servizio nel novembre 2022, consentendo agli abbonati un'opzione conveniente per guardare i suoi contenuti. Da allora, la mossa si è rivelata un successo, con 15 milioni di abbonati al momento.

Un premio per gli amanti del binge-watching

Secondo quanto riportato da IndieWire, Netflix incorporerà in questa offerta una riduzione degli annunci pubblicitari per gli amanti del binge-watching, consentendo a chi guarda tre episodi di fila di guardare il quarto episodio senza pubblicità.

Questa possibilità sarà consentita dall'inizio del 2024.

Il servizio di streaming si è sempre basato sull'idea che gli abbonati guardino le nuove stagioni delle sue serie TV non appena vengono distribuite. Mentre molti altri servizi di streaming utilizzano un modello settimanale per rilasciare nuovi episodi, Netflix continua la sua tradizione di diffondere le stagioni nella loro interezza.

Netflix: i codici segreti per accedere a film e serie tv nascosti

L'unica eccezione è quando le stagioni vengono distribuite in due parti, come nel caso della Stagione 6 di The Crown, che debutterà a novembre, con la seconda parte prevista per dicembre.

Insomma, un giusto riconoscimento a chi abbraccia totalmente la filosofia alla base di Netflix.