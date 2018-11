Richard Madden: Netflix rifiuta di dargli l'acqua e poi si scusa per l'incidente

Marica Lancellotti

Puoi chiamarti Richard Madden ed essere la nuova star di Netflix grazie agli ottimi risultati della tua nuova serie, Bodyguard, e puoi essere stato addirittura il Re del Nord ne Il trono di spade, ma questo non vuol dire che per te sia facile ricevere una bottiglia d'acqua quando hai sete.

Ospite del programma KTLA 5 Morning News, Richard Madden ha raccontato di un piccolo incidente occorso nel quartier generale di Netflix, dove alcuni impiegati hanno rifiutato di dargli una bottiglietta d'acqua. "Sono entrato e mi è stato subito detto che ero nell'edificio sbagliato, ma c'era un frigo con delle bottiglie d'acqua e io volevo solo prenderne una. Alcuni impiegati mi hanno detto "Per il tuo show devi andare nell'altro edificio, una volta girato l'angolo", così io "Certo, prendo solo una bottiglia d'acqua" ma mi hanno risposto che non potevo perché quell'acqua è lì solo per gli impiegati!" ha proseguito Madden, divertito. "A quel punto ho replicato che ora sono anch'io un impiegato Netflix, ma mi hanno guardato e mi hanno detto che dovevo lasciare lì la bottiglia e andarmene. Mi hanno addirittura aperto la porta".

Venuta a conoscenza del piccolo inconveniente, la piattaforma streaming ha voluto scusarsi con Madden in maniera alquanto creativa: all'attore è stata recapitata un'intera cassa piena di piccole bottiglie d'acqua, tutte griffate Netflix. Ad accompagnare la scatola anche un simpatico biglietto di scuse: "Caro Mr. Madden, le nostre più sincere scuse per il caso delle bottiglie d'acqua. Solitamente le distribuiamo con generosità, ma i suoi fan sono sempre così assetati... Con affetto, Netflix".

Così ora Richard Madden può godersi tutte le sue bottiglie d'acqua... e il successo di della sua ultima serie - (qui la nostra recensione di Bodyguard) che, arrivata alla fine di agosto su Netflix (e lo scorso 24 ottobre anche in Italia), ha fatto registrare ascolti così alti da essere già proiettata verso la stagione 2.