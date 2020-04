Netflix: boom per la piattaforma streaming durante la pandemia di coronavirus

In questo periodo di pandemia globale, Netflix ha segnato un boom di iscrizioni, dovute al fatto che tutti sono costretti a restare in casa.

Il colosso dello streaming Netflix, nei primi 3 mesi di questo 2020, ha raggiunto 15,8 milioni di nuovi iscritti alla piattaforma, un boom sicuramente dovuto anche alla pandemia** di COVID-19 che ha colpito molti paesi del mondo.

Con questo traguardo, Netflix ha raddoppiato la media prevista dagli investitori - che era di soli 8 milioni di nuovi iscritti - raggiungendo ora oltre 182 milioni di utenti attivi. Il CEO di Netflix, Reed Hastings, ha commentato il fenomeno senza vantarsi del traguardo raggiunto, ma riflettendo su questo momento così difficile, in una lettera agli azionisti: "Nella nostra storia di oltre 20 anni, non abbiamo mai visto un futuro più incerto o inquietante. Il coronavirus ha raggiunto ogni angolo del mondo e, in assenza di un trattamento o vaccino diffuso, nessuno sa come o quando finirà questa terribile crisi. Ciò che è chiaro è il crescente costo umano in termini di vite perse e lavori persi, con decine di milioni di persone ora senza lavoro."

Nonostante questo boom improvviso, la società resta realista e prevede una diminuzione degli abbonamenti da luglio a dicembre quando, si spera, ci sarà un rallentamento del lockdown in molti paesi, visto che le persone torneranno a lavoro e a riprendere i loro ritmi di vita normali. Ma, poiché non si sa ancora quando i cinema potranno riaprire, Netflix è diventato uno dei pochi servizi a sfornare nuovi contenuti per gli appassionati, quindi attendiamo per vedere se davvero i numeri si ridurranno.

I 30 migliori film italiani da vedere su Netflix

Netflix, come ha annunciato Reed Hastings in precedenza, ha ancora una vasta gamma dio nuovi contenuti da lanciare fino al prossimo autunno, quindi la piattaforma continuerà a presentare in anteprima nuovi contenuti mentre l'industria dell'intrattenimento lavora per capire come ripartire nel migliore dei modi.