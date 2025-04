Per Netflix e Prime Video sarà un 2025 difficile? Ancora leader dello streaming ma i dati sono in calo

Le Streaming Chart di JustWatch hanno fornito un quadro dettagliato delle quote di mercato delle piattaforme di streaming in Italia per il primo trimestre del 2025. Al vertice, Netflix mantiene una posizione di forte leadership, con una quota che si conferma stabile sebbene in leggera flessione insieme a Prime Video, che si attesta a un solo punto percentuale di distanza.

La Leadership di Netflix e il duello con Prime Video

In effetti, nonostante entrambe le piattaforme abbiano perso l'1% rispetto al trimestre precedente, la loro presenza rimane preponderante. Prime Video, in particolare, continua a detenere una quota pari al totale combinato di Disney+, Now TV e Apple TV+ - un sorprendente 27%.

I dati del primo trimestre 2025

Disney+ si conferma il terzo player con il 17%, mantenendo la sua posizione stabile, mentre Now TV segna un lieve calo, attestandosi al 6%. Apple TV+ insieme a Paramount+ chiudono con un 4% ciascuno. Inoltre, Infinity+ registra un 3%, mentre discovery+ e Mubi raggiungono entrambi il 2%. Questi dati, raccolti attraverso l'analisi del comportamento degli utenti su sito e app JustWatch, che valutano le aggiunte alla Watchlist, clic sulle offerte di streaming e l'utilizzo di filtri, riflettono una dinamica di mercato in cui Netflix e Prime Video continuano a dominare, anche se con piccoli rincari negativi rispetto al quarto trimestre del 2024.

I cambiamenti nei vari trimestri

L'Impatto nei mercati europei e l'influenza dei provider locali

Analizzando il panorama oltre i confini italiani, si osserva che anche in Spagna, Francia e Regno Unito Netflix si conferma in vantaggio su Prime Video, con scarti di due o tre punti percentuali; nel Regno Unito il distacco è più marcato (28% contro 25%). Tuttavia, in Germania e negli Stati Uniti, Prime Video supera leggermente Netflix - in Germania con un 29% contro il 27% e negli USA con un 21% contro il 20%, sebbene in quest'ultimo il divario sia ridotto.

Disney+ consolida la sua terza posizione nei principali mercati europei, sebbene negli Stati Uniti si posizioni al quarto posto, superato da Max (precedentemente HBO), che incassa il 13% contro il 12% di Disney+.

Nonostante la supremazia dei giganti internazionali, alcune piattaforme locali continuano a emergere: in Francia, Canal+ si attesta al 4° posto con un solido 11%, mentre in Spagna Filmin e Movistar+ ottengono rispettivamente il 4% e il 3%; nel Regno Unito, ITVX registra il 6%, e in Italia, oltre a Infinity+ con il 3%, anche in Germania RTL+ segna il 3%.