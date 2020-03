Con Netflix Party ora si potrà vedere serie e film in simultanea con gli amici

Si chiama Netflix Party ed è una estensione su Google Chrome che permette di sincronizzare la riproduzione di film e serie tv del popolare portale streaming con tutti gli amici, ovunque si trovino. Un modo decisamente originale per rendere meno pesanti e noiose queste giornate ritmate dalla quarantena per il Coronavirus. Altro dettaglio non meno importante è la chat che permetterà a chi è collegato di poter commentare in tempo reale ciò che sta guardando.

Il sito web da cui è possibile scaricarlo lo definisce: "Un nuovo modo di guardare Netflix con i vostri amici a distanza. Netflix Party sincronizza la riproduzione video e aggiunge chat di gruppo ai vostri programmi Netflix preferiti". Da un punto di vista pratico significa che si potrà iniziare e finire uno dei programmi nello stesso momento dei vostri amici ed è molto semplice da usare: basta andare sul sito https://www.netflixparty.com/ e cliccare sul pulsante che permette di scaricare l'estensione. Si tratta di una funzione gratuita, anche se non ufficiale, ed è supportata, nel caso qualcuno sia interessato, da una raccolta fondi su Patreon. Unico neo è che è possibile averla solo se si usa come browser Internet quello di Google, mentre non è presente in altri come Safari, Firefox o Microsoft Edge.

Non è la prima volta che vediamo un dispositivo del genere. Esiste ad esempio un applicazione chiamata Rave che consente agli utenti di sincronizzare lo streaming sia di Netflix che Youtube, ma funziona solo negli smartphone e nei tablet, mentre Netflix Party, in quanto estensione di un browser, permette di avere una base di spettatori decisamente più ampia.

